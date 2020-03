Ne nasedajte mešetarjem, maske si naredite sami

Ker očitno trg z zaščitnimi maskami postaja v tej krizi eden od gojišč vojnega dobičkarstva, si je dobro pogledati, kaj dejansko o uporabi zaščitnih mask svetuje Svetovna zdravstvena organizacija (WHO)

© Pixabay / Terri Anne Allen

Državni sekretar na gospodarskem ministrstvu Aleš Cantarutti, ki je pristojen tudi za nabave Zavoda za blagovne rezerve, je danes sporočil, da bi lahko na določenih področjih izdelave zaščitne opreme Slovenija postala samooskrbna: iz celjskega podjetja Prevent&Deloza so Zavodu za blagovne rezerve že poslali prve pralne maske – od aprila dalje naj bi proizvodnjo povečali na 10 tisoč mask dnevno, maske poleg njih šiva še Boxmark iz Kidričevega in škofjeloško podjetje Filc, ki naj bi že prejelo material za 150 tisoč mask primernega standarda.

Na ministrstvu naj bi sicer v zadnjih 14 dneh prejeli kar 1000 pobud za dobavo, transport in tudi proizvodnjo zaščitne opreme. Iz Slovenije in tudi iz sveta pa prihaja vse več novic o raznoraznih malverzacijah z maskami ali njihovih zasegih. Po prigodi o izginulih treh milijonih mask – ki so očitno bile namenjene v Italijo, iznajdljivi prekupčevalci pa naj bi jih poskušali dražje prodati Sloveniji – portal Necenzurirano danes poroča novem spornem poslu. Zavod za blagovne rezerve je s podjetjem MD Global Logistics iz Hoč sklenilo pogodbo v vrednosti 10 milijonov evrov o dobavi 2,8 milijona mask tipa FFP2, a omenjeno podjetje, ki se je doslej ukvarjalo s cestnim prevozom, mask seveda ni imelo in naj bi jih iskalo pri drugih podjetjih.

Ker očitno trg z zaščitnimi maskami postaja v tej krizi eden od gojišč vojnega dobičkarstva, si je dobro pogledati, kaj dejansko o uporabi zaščitnih mask svetuje Svetovna zdravstvena organizacija (WHO). Prvič, svetujejo v WHO, če ste zdravi nosite masko le, če skrbite za osebo, za katero sumite, da je okužena z virusom. Drugič, masko nosite le če kašljate ali kihate. In končno maske so morate tudi znati uporabljati – predvsem ne smete po uporabi z rokami prijemati za filter. Maske, ki jih Slovenija sedaj nabavlja, so sicer v prvi vrsti namenjene profesionalni uporabi v zdravstvu. Za domačo rabo pa so tudi v ljubljanskem kliničnem centru pripravili navodila o uporabi in izdelavi mask iz bombaža.

Sodeč po tem očitno ni treba posegati po tako drastičnih ukrepih, kot so jih v Črni Gori, kjer so potnikom Montenegro Airlines nadeli kar nekdanje plinske maske še iz časa JLA, letnik 1986, ki ne filtrirajo le virusov, ampak tudi desetkrat manjše delčke, pa tudi pline in strupe kot so klor, sarin, fosgen in podobne … poroča Insajder.