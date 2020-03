Pomoč medijem v času krize

Mediji so zaradi zmanjšanja oglaševanja med najbolj prizadetimi v gospodarstvu

© Jon S / Flickr

Slovensko združenje medijev pri Slovenski oglaševalski zbornici poziva vlado k sprejetju dodatnih ukrepov za pomoč medijem, ki so zaradi zmanjšanja oglaševanja med najbolj prizadetimi v gospodarstvu, ukrepi pa so potrebni za njihovo preživetje v krizi, ki jo povzroča epidemija novega koronavirusa. Kot so v sporočilu za javnost izpostavili v združenju, si želijo ciljanih interventnih ukrepov pri reševanju gospodarstva, podjetij in samostojnih podjetnikov, ki bi zajeli tudi medije.

Pozvali so tudi k dodatnim ukrepom, ki bodo omogočili preživetje tistim, "ki v teh časih normalno ali celo v povečani meri delujemo naprej, ostali pa smo skoraj brez vseh oglaševalskih prihodkov, čeprav je naša vloga družbeno izjemno pomembna".

"Mediji smo gospodarska veja, ki je dosedanji interventni ukrepi skoraj ne zajemajo, čeprav smo v teh časih podobno kot mnoge druge pomembne institucije dolžni delovati naprej. Mediji smo nosilci obveščanja in izobraževanja prebivalstva o nastali situaciji, zato si družba ne more privoščiti 'medijskega mrka', do katerega lahko pride z gospodarskim zlomom skoraj celotne medijske krajine," so opozorili.

Kot so navedli, v zadnjih tednih prihaja do množičnega odpovedovanja oglaševanja. Večina medijev je tako po njihovih navedbah čez noč ostala brez večine svojih prihodkov.

Oglaševalce, še posebej podjetja v državni lasti in vladne institucije, zato želijo spodbuditi, "da bo njihova vsakodnevna odločitev za oglaševanje pomembno vplivala ne samo na obstoj medijev, temveč na celotno slovensko gospodarstvo in njegovo oživitev, ko bo najhujša kriza zaradi virusa mimo"

Skladno s tem so pozdravili poziv Društva novinarjev Slovenije bralcem, gledalcem in poslušalcem, "da medije po zmožnostih podprejo tudi finančno, z nakupom časopisa, digitalnih paketov in naročnin ali donacijami, da bodo še naprej lahko dobivali preverjene informacije, ki temeljijo na zanesljivih virih".