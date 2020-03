Tudi pogrebi prek spleta

Tudi pogrebne službe so začele ponujati brezplačne prenose pogrebov prek spleta

© Wallpaper Flare

Na Dunaju so se ukrepom zaradi novega koronavirusa prilagodile tudi pogrebne službe in začele ponujati brezplačne prenose pogrebov prek spleta. Za podobno rešitev so se odločili tudi v nekaterih drugih državah, kjer so oblasti omejile gibanje na prostem, med drugim v Franciji in Španiji.

Največje zasebno pogrebno podjetje v avstrijski prestolnici Himmelblau je začelo prenose pogrebov prek spleta ponujati konec preteklega tedna. Doslej so predvajali šest pogrebov, zanimanje pa je vse večje, je povedal direktor podjetja Jacob Homan.

Pogreb snemajo z mobilnim telefonom in ga prenašajo prek spletne platforme Zoom, ki je zaščitena z geslom. Svojci prejmejo tudi posnetek, ki ga lahko delijo z drugimi.

"Številnim bližnjim sorodnikom je hudo, ker se ne morejo udeležiti pogreba," je dodal po poročanju francoske tiskovne agencije AFP.

Pogreb snemajo z mobilnim telefonom in ga prenašajo prek spletne platforme Zoom, ki je zaščitena z geslom. Svojci prejmejo tudi posnetek, ki ga lahko delijo z drugimi.

Za spletne prenose pogrebnih slovesnosti se je kasneje odločilo še več pogrebnih služb na Dunaju. V Avstriji je namreč zaradi novega koronavirusa gibanje na javnih krajih močno omejeno, prepovedano pa je tudi zbiranje več kot petih ljudi.

Za podobno rešitev so se odločile tudi pogrebne službe v nekaterih drugih državah, kjer so oblasti omejile gibanje na prostem, med drugim v Franciji in Španiji.