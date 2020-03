Britanski premier Boris Johnson okužen s koronavirusom

Okužen pa je tudi britanski minister za zdravje Matt Hancock

Boris Johnson

© Arno Mikkor (EU2017EE) / Flickr

Z novim koronavirusom je okužen tudi britanski premier Boris Johnson. Kot je povedal njegov tiskovni predstavnik, ima blažje simptome in bo še naprej vodil odzivanje vlade na virus iz samoizolacije, poroča britanski BBC. Okužen je tudi britanski minister za zdravje Matt Hancock.

Na Twitterju je Johnson sporočil, da je v zadnjih 24 urah dobil blažje simptome bolezni, rezultat testa na koronavirus pa je bil pozitiven.

Pozitiven na novi koronavirus je tudi minister za zdravje Hancock, ki ima, kot je sporočil na Twitterju, prav tako blažje simptome in je v samoizolaciji.

PKBgW4E480E

Britanski premier je tako postal prvi predsednik kake vlade, ki je zbolel za covidom-19. Okužen je tudi monaški princ Albert II., medtem ko sta kanadski premier Justin Trudeau in nemška kanclerka Angela Merkel v samoizolaciji zaradi stika z okuženo osebo, a pri njiju okužbe doslej niso potrdili.

Številni svetovni voditelji, med njimi predsednik Evropskega sveta Charles Michel, so Johnsonu že zaželeli hitro okrevanje. Hitro okrevanje mu je zaželel tudi vodja Svetovne zdravstvene organizacije Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Britanska vlada je sicer ta teden sporočila, da bo vodenje dela vlade, če Johnson zaradi bolezni ne bi mogel delati, prevzel zunanji minister Dominic Raab.

Na Otoku so, sicer kasneje kot v večini evropskih držav, v začetku tedna uvedli tritedensko karanteno, zaprte so šole in vse nenujne prodajalne, prav tako je prekinjeno izvajanje vseh nenujnih storitev.

Po zadnjih podatkih univerze John Hopkins je v Veliki Britaniji z novim koronavirusom okuženih skoraj 12.000 ljudi, 580 jih je doslej umrlo, od tega samo v zadnjih 24 urah 115.

Da je okužen, je ta teden sporočil tudi britanski prestolonaslednik princ Charles.

Medtem je 93-letna kraljica Elizabeta II. od 19. marca v gradu Windsor in se po navedbah Buckinghamske palače dobro počuti. Premierja Johnsona je zadnjič srečala 11. marca, zadnja dva tedna pa je redni tedenski pogovor z njim opravila po telefonu, so sporočili po poročanju francoske tiskovne agencije AFP.

GstXNHLKwtQ