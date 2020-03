Najprej so prišli na RTV

»Sredinska« in »demokratično izvoljena oblast« z nič kaj sredinskimi in demokratičnimi napadi na javno radiotelevizijo

Novinar Jože Možina in zgodovinar Stane Granda, eden od podpisnikov javnega pisma, ki napada svobodno poročanje na RTV, v oddaji Intervju

Takoj po prevzemu oblasti je vlada, njen predsednik, ministri, poslanci, vsi po vrsti, izjemno okrepila pritisk na medije, ki ji niso po godu. Najprej in v prvi vrsti pa na javno RTV. »Civilna družba« iz krogov blizu SDS je to razumela in tudi sama začela vršiti pritisk. V četrtek je tako skupina (desetih) intelektualcev na direktorja RTV Igorja Kadunca naslovila javno pismo z naslovom »Podpisani protestiramo proti načinu poročanja Javnega zavoda RTV Slovenija o delovanju nove vlade RS.«

»Nedavna analiza o ideološkem aktivizmu na RTV Slovenija civilne iniciative Glasno (povezava) je s podrobnostmi dokazala, kar smo opažali zadnji teden vsi: RTV Slovenija javnosti ne informira objektivno, temveč v informativnih oddajah pristransko, neosnovano in zavajajoče kritizira delovanje demokratično izvoljene vlade, kar je v neskladju s poslanstvom tega zavoda. S tem v javnosti spodjeda verodostojnost vlade in spodkopava zaupanje državljanov, potrebno za izvajanje ukrepov,« so med drugim zapisali.

Oprli so se na analizo, ki so jo spisali v »civilni iniciativi« Glasno. To združenje je sicer nastalo neposredno za potrebe »zaščite« ertevejevega novinarja Jožeta Možine, v času prve Janševe vlade direktorja TV Slovenija. Združenje vodi Mitja Štular, v času druge Janševe vlade predsednik programskega sveta RTV in predsednik še enega »civilnega« združenja iz kroga SDS, Zavoda za oživitev civilne družbe.

Prvopodpisani pod javno pismo je sicer dr. Matija Ogrin, literarni kritik in literarni zgodovinar, urednik zbirke filozofske esejistike Sidro pri založbi Družina in podpisnik podpore h kandidaturi Anžeta Logarja (SDS) za župana Ljubljane. Podobne povezave med civilno družbo in eno politično stranko so očitne tudi pri drugih podpisnikih, med njimi so podporniki SDS-ovega Zbora za republiko, kandidature SDS Franceta Arharja za župana Ljubljane, ter kolumnisti tednika Družina, spletnih portalov Časnik, Iskreni.net … Med njimi pa je tudi dr. Stane Granda, predsednik programskega sveta RTV za časa prve Janševe vlade.

»Ko nova, sredinska vlada RS v skrajno resnih razmerah epidemije skuša nadoknaditi zamujeno in se trudi za dobrobit vseh državljanov, se zdi, kot da Javni zavod RTV Slovenija ali vsaj njegov najvplivnejši del sabotira njeno delovanje. S tem vodstvo in pristojni uredniki zavoda RTV Slovenija v resnici sabotirate voljo nas, državljanov, ki smo sedanjo oblast demokratično izvolili,« še pišejo podpisani pod javno pismo.

Državljani smo seveda »sredinsko« novo vlado oziroma »sedanjo oblast«, kot temu pravijo, resda izvolili. A to je bilo pred dvema letoma, ne na aktualnih predčasnih volitvah, ki jih ni bilo. Glede na javno mnenje, ki ga je za komercialno POP TV pred dnevi izvedla Mediana, bi štiri vladne stranke skupaj volilo le še 27 odstotkov vprašanih, pri čemer se vsaj ena stranka niti v sanjah ne bi uvrstila v državni zbor.

No, o analizi civilnega združenja in javnem pismu zaskrbljenih intelektualcev bomo še slišali. Služilo bo kot podlaga za nadaljnje politične ukrepe na nacionalnem mediju. Vlada meni, da so ukrepi potrebni. Se s tem strinjajo tudi v SMC in DeSUS? Če se, zakaj niso (politično) posegali v javni servis že v času zadnjih dveh vlad, ko so tudi bili na oblasti?