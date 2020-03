Od jutri upokojenci v trgovino zgolj med 8. in 10. uro

Novo pravilo velja tudi za druge ranljive skupine, denimo invalide in nosečnice

© Florian Plag / Flickr

Vlada je na sobotni seji med drugim sklenila, da bodo nakupi v trgovinah od ponedeljka (30. marca) med 8. in 10. uro rezervirani izključno za ranljive skupine, kot so invalidi, starejši in nosečnice. Upokojenci bodo smeli po nakupe le v tem časovnem intervalu. Podaljšali so tudi prepoved opravljanja zračnih prevozov potnikov v Sloveniji.

Z omejitvijo časa posebej za ranljive skupine želi vlada to skupine dodatno zaščititi tako, da se jih loči od ostale skupine potrošnikov, so pojasnili v sporočilu po seji vlade.

V sredo se izteka 17. marca sprejeta prepoved opravljanja zračnih prevozov potnikov v Sloveniji, ki velja za prevoze iz ali v državne nečlanice EU, ne velja pa za tovorni promet. Vlada je na seji sprejela sklep o podaljšanju te prepovedi. Skladno z uredbo Evropskega parlamenta in Sveta lahko država članica EU tak ukrep podaljša še največ za 14 dni, je navedeno v sporočilu po seji vlade.