40 Slovencev iz Španije namestili v postojnski hotel

"Dobrodošli naši, pa čeprav najprej v karanteni," je navedel vladni komunikator Jelko Kacin

Igor Marentič, postojnski župan

© Postojna.si

Skupino 40 Slovencev, ki so ponoči s posebnim letom iz Madrida prispeli v Slovenijo, so že namestili v karanteno v hotel Epic v Postojni. Testirati jih še niso utegnili, nameravajo pa za to poskrbeti danes oz. v prihodnjih dneh. Kot je za STA pojasnil postojnski župan Igor Marentič, so bili prispeli zelo utrujeni, a tudi izjemno disciplinirani.

Takoj po prihodu na brniško letališče so skupino namestili v dva vojaška avtobusa, tako da nista bila polna. V Postojni, kamor so prispeli nekaj po polnoči, so jih pričakali predstavniki civilne zaščite in Rdečega križa. Evidenco prispelih so uskladili s seznamom zunanjega ministrstva, nato pa jih posamično spuščali v hotel. Postopek je trajal več ur.

Kot je dejal Marentič, so bili prispeli zelo utrujeni, a tudi izjemno disciplinirani. "Pričakovali smo malo več nervoze, a ni bilo nobenega problema," je pojasnil.

"Pričakovali smo malo več nervoze, a ni bilo nobenega problema."



Igor Marentič, postojnski župan

Zdaj bosta zanje skrbela po dva pripadnika civilne zaščite in Rdečega križa, prav tako so v ta namen najeli tudi varnostnika. Če bo le mogoče jih bodo že danes tudi testirali na prisotnost novega koronavirusa, sicer pa v prihodnjih dneh.

Marentič se zaveda, da nameščenim v hotelu ne bo ravno prijetno, sploh ob dejstvu, da so bili že v Španiji v 14-dnevni karanteni. Tudi tu bodo zaprti v hotelskih sobah - vsaka ima kopalnico in sanitarije, prav tako je v vsaki sobo okno, medtem ko balkonov ni.

Varen prihod iz Španije slovenskih državljanov je ponoči preko Twitterja naznanil tudi uradni vladni govorec Jelko Kacin. "Svet je res velik in lep, a doma je najlepše. To je še posebej res, ko je hudo, zato se sedaj kar množično vračajo. Dobrodošli naši, pa čeprav najprej v karanteni," je navedel Kacin.

"Vsi so bili že nekajkrat testirani in nihče med njimi ni okužen z novim virusom."

Da so bili slovenski državljani že pred odhodom iz Španije v karanteni, so sicer v soboto potrdili tudi na regijskem štabu civilne zaščite za Notranjsko. "Vsi so bili že nekajkrat testirani in nihče med njimi ni okužen z novim virusom," so navedli na Facebooku.

V Postojni pa za namen morebitne karantene pripravljajo še en hotel v neposredni bližini zasebnega doma starejših občanov Talita kum. V soboto so s pomočjo terenske ekipe iz Ljubljane testirali 45 stanovalcev tega doma. Po prvih podatkih naj bi bili sicer testi negativni, a če se bo pozneje morda izkazalo drugače, nameravajo zdrave namestiti v omenjeni hotel.