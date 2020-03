Pouk na daljavo tudi v prihodnje ...

Pouk na daljavo se za vse ravni izobraževanja nadaljuje tudi v prihodnje, in sicer vse do takrat, dokler ne pojenja epidemija koronavirusa, so sporočili z ministrstva za izobraževanje, znanost in šport. Kdaj bo to, pa bo po pojasnilih ministrstva odločila zdravstvena stroka.

Šole in vrtce je vlada zaradi epidemije novega koronavirusa zaprla od 16. marca do preklica. Prepoved pa se nanaša tudi na srednje šole, višje strokovne šole, domove za učence, organizacije za izobraževanje odraslih ter univerze in samostojne visokošolske zavode. Šole in učenci so se ob začetku pouka na daljavo soočili z nekaj težavami, vendar pa se je nato stanje po ocenah pristojnih bistveno izboljšalo.

Ministrstvo za izobraževanje znanost in šport je ta teden osnovnim šolam z okrožnico posredovalo dodatne strokovne smernice za izvedbo ključnih oblik izobraževanja na daljavo, ki jih je pripravil zavod za šolstvo skupaj s strokovnjaki.

Pri tem je pozvalo ravnateljice in ravnatelje ter učiteljice in učitelje, naj proces učenja nemoteno izvajajo dalje, obenem pa, da kljub spremenjenim načinom izobraževanja vse napore usmerijo v zaključevanje pouka skladno z veljavnim šolskim koledarjem.