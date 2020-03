Od polnoči prepoved gibanja zunaj občine prebivališča

Pri gibanju in zadrževanju na zaprtem javnem kraju pa je ob upoštevanju ohranjanja varne razdalje do drugih oseb obvezna tudi uporaba zaščitne maske

© Open Icons / Pixabay

Od polnoči bo z vladnim odlokom prepovedano gibanje zunaj občine stalnega ali začasnega prebivališča. Prepovedano bo tudi gibanje in zbiranje ljudi na javnih krajih in površinah ter dostop na javna mesta in površine. Odlok določa nekaj izjem, med drugim za prihod na delo, opravljanje kmetijskih dejavnosti in nego družinskih članov.

Dostop do javnih parkov in drugih sprehajalnih površin je še naprej dovoljen, a le v občini stalnega ali začasnega prebivališča.

Pri gibanju in zadrževanju na zaprtem javnem kraju pa je ob upoštevanju ohranjanja varne razdalje do drugih oseb obvezna tudi uporaba zaščitne maske ali druge oblike zaščite ustnega in nosnega predela, kot so šal, ruta ali podobne oblike zaščite, ki prekrijejo nos in usta, ter zaščitnih rokavic.

"Žal so se optimistična sporočila o upoštevanju omejitvenih ukrepov zameglila zadnji konec tedna, ko se ne upoštevajo nasveti zdravstva, ki so preliti v omejitvene odloke in ukrepe. Opozarjam, da najtežje obdobje spopada z epidemijo šele prihaja."



Janez Janša, predsednik vlade RS

Odlok začne veljati 30. marca 2020 ob 00.00 in velja do preklica.

V Sloveniji je z novim koronavirusom medtem okuženih 730 ljudi, v bolnišnici se zdravi 101 človek, na intenzivni negi je 23 bolnikov.