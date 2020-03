Italijanska vlada napovedala zelo dolgo karanteno

Italijanski minister za regionalne zadeve meni, da je trenutno neprimerno in neodgovorno govoriti o ponovnem odpiranju

Francesco Boccia, italijanski minister

© Flickr

Italijanska vlada je v nedeljo napovedala, da bo karantena, ki so jo 10. marca uvedli za zajezitev novega koronavirusa, trajala "zelo dolgo" in jo bodo odpravili postopoma.

"Ukrepi, ki se iztečejo 3. aprila, bodo zagotovo podaljšani," je povedal italijanski minister za regionalne zadeve Francesco Boccia za televizijo Sky TG24. "Mislim, da je trenutno neprimerno in neodgovorno govoriti o ponovnem odpiranju," je dodal.

Vsi bi se radi vrnili k običajnemu življenju, a bo to treba storiti postopoma, je še povedal po poročanju francoske tiskovne agencije AFP.

"Ukrepi, ki se iztečejo 3. aprila, bodo zagotovo podaljšani."



Francesco Boccia, italijanski minister za regionalne zadeve

Namestnica finančnega ministra Laura Castelli je medtem dejala, da bo verjetno treba vrednost paketa pomoči za prizadete družine in podjetja povečati s 25 na 100 milijard evrov. "Po mojem mnenju bo potrebnih najmanj 100 milijard," je povedala.

V Italiji je doslej za koronavirusno boleznijo 19 umrlo že 10.779 ljudi, kar je največ na svetu, vse skupaj pa se je potrjeno okužilo 97.689 ljudi. Trenutno so okužbo zabeležili pri 73.880 ljudeh.

Kljub upočasnjevanju rasti žrtev in okuženih oblasti opozarjajo, da so šele na sredi pandemije. "Narobe bi bilo, da bi se sprostili," je povedal minister za zdravje Roberto Speranza. Umirjanje rasti pa je po besedah vladnega svetovalca za zdravje Luce Richeldija razlog za še strožje ukrepe.

V Italiji je doslej zaradi koronavirusa umrlo že 10.779 ljudi, kar je največ na svetu, vse skupaj pa se je potrjeno okužilo 97.689 ljudi.

Vlada naj bi o dolžini podaljšanja karantene in drugih ukrepov, ki se iztečejo v petek, odločila v prihodnjih dneh. Ukrepe lahko podaljšujejo do 31. julija, ko se iztečejo zdravstvene izredne razmere. Vendar pa bodo lahko po tem datumu znova uvedli izredne razmere in podaljšali tudi potrebne ukrepe. Premier Giuseppe Conte upa, da bodo ukrepe odpravili do junija, navaja AFP.

Sprejeti ukrepi sicer že povzročajo jezo med ljudmi. Najbolje se to kaže na Siciliji, kjer mora trgovine varovati policija, saj ljudje, ki si ne morejo privoščiti hrane, kradejo po trgovinah.