Kaj pa drugi najbolj ranljivi?

Nemalo Romov, slovenskih državljanov, tudi v epidemiji koronavirusa živi brez dostopa do tekoče vode

Protest Romov pred Državnim zborom pred nekaj leti

Proti uvedbi nesorazmerne policijske represije za zajezitev epidemije koronavirusa sta se včeraj že izrekla varuh človekovih pravic in informacijska pooblaščenka. Zdaj so enako storili tudi Amnesty International Slovenije, kjer opozarjajo tudi na spregledane ranljive skupine. Enako opozarja tudi zagovornik načela enakosti.

V Amnesty International Slovenije opozarjajo, da so nova pooblastila policiji nepotrebna in neutemeljena, saj ima policija že tako dovolj pooblastil za nadzor nad spoštovanjem ukrepov za zajezitev epidemije. Poleg tega opozarjajo, da bi pozornosti v času epidemije morali biti tudi ali predvsem deležni tudi tujci (prosilci za azil in vsi drugi v podobnem ali še slabšem položaju) in nenazadnje tudi Romi – slovenski državljani, ki v nemalo naseljih (predvsem v jugovzhodni Sloveniji) živijo brez pitne vode in elektrike: »Ljudje brez dostopa do vode, v Sloveniji gre zlasti za Rome na JV države, že v normalnih razmerah izjemno težko vzdržujejo osebno higieno ter skrbijo za gospodinjstvo. Okoliščine epidemije COVID-19 so njihovo situacijo le še poslabšale in zagotovitev dostopa do vode ter s tem možnost vzdrževanja higiene, kot je potrebno za boj proti epidemiji, je postala le še bolj nujna. Vsak dan, ko se s tem odlaša, se kršijo pravice ljudi brez vode in se povečujejo tveganja za njihovo in javno zdravje.«

»V interventnem zakonu pogrešamo splošne in posebne ukrepe, ki bi zaradi resnosti epidemije in manka pitne vode naslovila zdravstveno nevaren položaj v naseljih brez vode. Najočitnejši tak položaj je v nelegaliziranih romskih naseljih in delih legalnih romskih naselij, ki na obronkih nimajo dostopa do vode, verjetno pa tudi drugje,« pravijo in dodajajo, da je treba »zagotoviti dostop do vodovodnega omrežja, električne energije in kanalizacijskega omrežja, ko vodi potekajo v relativni bližini in je izvedba dostopa varna. Če dostop objektivno ni mogoč, je treba vodo zagotoviti na druge načine.«

Podoben poziv vladi je namenil tudi zagovornik načela enakosti Miha Lobnik: »Pri urejanju razmer vladi predlagamo, da v nadaljnjih ukrepih izboljša socialni status invalidov, enostarševskih družin, študentov, zagotovi pitno vodo Romom, brezdomcem in vsem drugim, ki dostopa do pitne vode nimajo.«