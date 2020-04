Spremljajte, kako epidemija koronavirusa vpliva na novinarstvo

Mednarodna nevladna organizacija Novinarji brez meja (RSF) je včeraj zagnala posebno spletno stran, ki je namenjena tudi objavi priporočil, kako braniti pravico do informacij

Mednarodna nevladna organizacija Novinarji brez meja (RSF) je 31. marca zagnala posebno spletno stran, na kateri spremlja in ocenjuje vpliv pandemije koronavirusne bolezni 19 na novinarstvo. Stran, imenovana Tracker 19, je namenjena tudi objavi priporočil, kako braniti pravico do informacij, so sporočili iz organizacije.

Na spletni strani je zemljevid, na katerem so označene države, kjer ukrepi za zajezitev koronavirusa vplivajo na novinarstvo. To so med drugim Madžarska, Rusija in Armenija. Na strani bodo dokumentirali namerne dezinformacije in državno cenzuro ter njihov vpliv na pravico do zanesljivih informacij, so pojasnili v RSF.

"Kriza, povezana s koronavirusom, prinaša neizpodbiten dokaz relevantnosti našega boja," je ob tem zapisal generalni sekretar organizacije Christophe Deloire. "Na cenzuro ne moremo gledati kot na notranjo zadevo. Nadzor nad informacijami v določeni državi ima lahko posledice za ves planet. Enako velja za dezinformacije in govorice," je dodal.

"Zagotoviti moramo rešitve, ki novinarjem danes in jutri omogočajo, da zagotavljajo zanesljive informacije in se borijo proti govoricam," je še povedal Deloire. Stran tako posvečajo novinarjem, ki tvegajo in se izpostavljajo virusu, da lahko poročajo o dogajanju.