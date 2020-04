Evropa tudi Slovenijo poziva, naj ne omejuje medijev, napadi na novinarje se vrstijo

Omejevanje fizične prisotnosti novinarjev na tiskovnih konferencah vlade ter fizični in verbalni napadi na predstavnike medijev so vse oblike pritiska na svobodo poročanja

© Bill Kerr / Flickr

»Izražamo globoko skrb o nevarnostih ukrepov evropskih vlad, ki izkoriščajo epidemijo Covid-19 za kaznovanje neodvisnih in kritičnih medijev in za uvajanje omejitev medijskega vpogleda v vladne odločitve in ukrepe.« Platforma Sveta Evrope za promocijo zaščite novinarstva in varnosti novinarjev ter vse omembe vredne novinarske organizacije na evropski ravni so evropskim voditeljem ter voditeljem držav članic pisale javno pismo, v katerem izražajo skrbi za medijsko svobodo po Evropi v času epidemije koronavirusa.

Opozarjajo, da je kar nekaj evropskih vlad izkoristilo epidemijo za to, da si zagotovijo prevelike pristojnosti in s tem spodkopavajo demokratične inštitucije, med njimi tudi medijsko svobodo. Izražajo tudi skrb, da nekatere države članice Sveta Evrope že pozabljajo na Evropsko konvencijo o človekovih pravicah do te mere, da se njihova postopanja lahko smatrajo kot kršitve v skladu s prakso Evropskega sodišča za človekove pravice – še posebej kar se tiče svobode izražanja in medijske svobode.

Poleg tega pa so opozorili tudi na naslednje – in to se neposredno tiče tudi Slovenije oziroma ukrepov vlade Janeza Janše: »Kar nekaj držav omejuje fizično prisotnost novinarjev na tiskovnih konferencah. Slovenija in Republika Češka, med drugimi, sta prisotnost kar povsem prepovedali. Takšni ukrepi ne smejo biti zlorabljeni za omejevanje medijev pri njihovem nadzoru oblasti.«

Napad na ekipo RTV Slovenija in grožnje novinarju Blažu Zgagi

V Sloveniji so medtem verbalni pogromi nad nacionalno RTV, ki jih izvajajo celo najvišji predstavniki oblasti na čelu s predsednikom vlade, dobili pričakovano posledico v fizičnem nasilju. Neznani storilec je včeraj v Ljubljani napadel novinarsko ekipo RTV Slovenija, ekipi je grozil in poškodoval službeno vozilo, je poročala TV Slovenija.

© SBTL / Flickr

Pijan od spremembe oblasti pa je očitno tudi direktor Splošne bolnišnice Slovenj Gradec Janez Lavre, ki je določenim javnim osebam, med njimi tudi novinarju Blažu Zgagi, kar po Twitterju grozil, naj se pazijo, ker sicer ne bodo deležni zdravstvene oskrbe. Zgagi je recimo na Twitterju napisal: »Morda boš kmalu pozitiven pa da vidimo kk boš cvilil.....«, nekdanjemu generalnemu sekretarju Socialnih demokratov Urošu Jauševcu pa: »Super, ti ne greš na ventilator!«, ker je Jauševec pohvalil vodstvo SD, da ni podprlo aktivacije 37.a člena zakona o obrambi in s tem podelitve policijskih pooblastil vojski. Lavre se je sicer za svoje izjave po tem opravičil in zdaj je vse v redu.

Društvo novinarjev obsoja napade na novinarje in poziva k strpnosti

V luči napadov na novinarje v zadnjih dneh, se je oglasilo tudi Društvo novinarjev Slovenije (DNS), ki oba omenjena napada obsoja in ponavlja, da je kakršen koli napad na novinarje, ki profesionalno in v skladu z etičnimi merili opravljajo svoje delo, popolnoma nesprejemljiv.

"Kot družba ne moremo pristati na razmere, v katerih verbalno in tudi fizično nadlegovanje postane običajno poklicno tveganje, ki so mu novinarji izpostavljeni pri svojem delu. Takšne razmere v demokratični družbi niso normalne in nanje ne pristajamo."



Društvo novinarjev Slovenije (DNS)

"Še toliko bolj sedaj, ko je delo novinarjev ključno za obveščenost javnosti. Policijo pozivamo, da prijavo razišče in najde storilca. Če so napadi na katero koli drugo poklicno skupino razumljeni kot nesprejemljivi, morajo vsaj enaki kriteriji veljati tudi za novinarje. Kot družba ne moremo pristati na razmere, v katerih verbalno in tudi fizično nadlegovanje postane običajno poklicno tveganje, ki so mu novinarji izpostavljeni pri svojem delu. Takšne razmere v demokratični družbi niso normalne in nanje ne pristajamo. V društvu smo pripravili navodila za novinarje, ki so žrtve groženj in napadov ter protokol za uredništva za podporo novinarjem, ki so tarče spletnega nadlegovanja. Novinarje znova pozivamo, da vse grožnje prijavijo policiji, delodajalce pa, da novinarjem nudijo podporo, ki jo potrebujejo," so pri DNS zapisali v sporočilu za javnost.