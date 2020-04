Kaj je res?

Boj institucij proti lažnim novicam o koronavirusu na severni polobli

Lažnih novic že dolgo ne najdemo več samo v satiričnih medijih. Populisti jih vpletajo v politične strategije in so si s tem namenom podredili ali ustanovili nekaj medijev po vsem svetu. Trumpovsko obtoževanje novinarjev, da ustvarjajo lažne novice, smo prejšnji teden videli na domačem Twitterju. Premier Janez Janša je najprej čivknil, da je »Slovenska tiskovna agencija ventilator za lažne novice«, nekaj dni kasneje je Mednarodno tiskovno agencijo obtožil, da so v njej ali »popolnoma zmanipulirani ali pa profesionalna organizacija za lažne novice«. V obeh primerih je šlo za diskreditacijo novinarjev.

V času paničnih odzivov na epidemijo je še laže manipulirati s prebivalstvom, saj to o novi bolezni ne ve prav veliko, do njega pa ponekod pridejo novice, ki jih vlada filtrira. Evropska komisija je zato Rusijo pozvala, naj obvlada širjenje dezinformacij, ki prihajajo od vsepovsod. Med trditvami se najdejo takšne, ki virus označujejo za biološko orožje Američanov ali Britancev, takšne, ki ga razumejo kot konec civilizacije, in takšne, ki trdijo, da vlade precenjujejo nevarnost, saj naj bi bila koronavirusna bolezen manj škodljiva od sezonske gripe. EU še opozarja, da s širjenjem nasprotujočih si informacij ruska vlada seje zmedo, dvom in strah in spodkopava zaupanje javnosti v zdravstvene sisteme. Kremelj sicer vse zanika, češ da gre za »rusofobijo«, ki naj bi bila prisotna na Zahodu.

Boj proti dezinformacijam so že 16. marca v skupni izjavi napovedali Facebook, Google, LinkedIn, Microsoft, Reddit, Twitter in YouTube. Google je iz svoje trgovine umaknil aplikacijo InfoWars, s katero je radijski voditelj, teoretik zarote in ekstremni desničar Alex Jones širil lažne novice. Med drugim je prek nje prodajal lažno zdravilo za covid-19, celo v obliki zobne paste. Na umik je vplival predvsem njegov zadnji objavljeni video, v katerem je zanikal potrebe po preventivnih ukrepih. Vseeno si je uspelo pred umikom video s spleta prenesti več kot sto tisoč uporabnikov. Applova trgovina je zaradi žaljive in namerno vznemirjujoče vsebine aplikacijo odstranila že septembra 2018, mesec za YouTubom.