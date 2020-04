Prosimo, da se do zaposlenih na upravni enoti obnašate spoštljivo, ker zgolj opravljamo svoje delo

Zaposleni na UE so doma na čakanju. Želijo delati, a za to nimajo urejenih pogojev.

© pxfuel.com

Glede na izredne razmere v državi zaradi pandemije koronavirusa je Državni zbor sprejel Zakon o začasnih ukrepih v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami, ki vpliva tudi na delovanje upravnih enot (UE).

Javnosti je znano, da so UE zaprle svoja vrata in osebno sprejemajo stranke z najnujnejšimi primeri. Ali gre za nujen primer se na upravni enoti ugotovi s klicem preko telefona ali preko elektronske pošte kar pomeni, da se izvajajo samo dežurstva za sprejemanje klicev strank in sicer za vsako področje dela, vsak dan je prisoten le eden javni uslužbenec na svojem področju, ki podaja informacije po telefonu in odgovarja strankam. Ostali zaposleni so na čakanju, ki so verjetno tudi že prejeli sklepe za čakanje na delo doma.

Delo na domu je zaposlenim na UE onemogočeno, ker jim ni urejen dostop do komunikacijskega omrežja državnih organov HKOM, je pa s službenimi prenosniki omogočen dostop funkcionarjem in zaposlenim na ministrstvih in njihovim organom v sestavi.

Zaradi zaustavitve delovanja UE predvidevam, da se bodo pokazale hude posledice trenutnega nedelovanja UE, ko se bo stanje normaliziralo. Kljub temu bodo, do veljave navedenega zakona, stranke elektronsko ali po pošti pošiljale zahteve ali dopolnjevale vloge.

Najbolj bodo v prihodnosti, ko se razmere normalizirajo, na udaru zaposleni na področju gradbenih zadev, izdaje osebnih dokumentov in na področju tujcev glede izdaje enotnih dovoljenj.

Da zaposleni na UE nimajo urejenega dostopa do HKOM omrežja za delo od doma je odgovornost Ministrstva za javno upravo, Direktorata za infomatiko, ki je v preteklosti sprejemalo slabe odločitve na področju organizacije informatike. Brez v naprej pripravljenega načrta so pod pretvezo centralizacije informatike vzeli finančna sredstva in določen del kadrov od ostalih državnih organov (UE, FURS, Ministrstev, ipd.). Večina sredstev je bila porabljena predvsem za nakup licenc Microsoft in nepotrebne projekte kot je npr. Krpan. Sedaj pa so se vse te odločitve izkazale za popolni polom, saj ne obvladujejo nastalih potreb po informacijski opremi tako za UE kot za ministrstva. Sistem za sporočanje potreb oziroma napak aplikacija Maxima je neuporabna, saj lahko iz lastnih izkušen iz prakse povem, da ni bilo nobenega odziva na vpisane zahtevke že pred objavljeno pandemijo korona virusa, sedaj pa sploh ne. Po govoricah, ki jih povedo zaposleni na Direktoratu za informatiko, gre za popolni razpad sistema, verjetno tudi zaradi nesposobnega vodstva.

Odvisno od Direktorata za informatiko oziroma vlade je, ali je zmožna omogočiti določenim zaposlenim na UE službene prenosnike za delo od doma, ki so dejansko pripravljeni delati, saj se očitno le zaposleni zavedamo posledic, ki nas čakajo po končanih ukrepih.

Za UE se lahko pridobi podatke o nerešenih zadevah in takoj ugotovi za koga je potrebno oz. primerno urediti delo od doma. Enostavno povedano, službene prenosnike vzeti po ministrstvih, kjer ni potrebno delo od doma, in jih posredovati v uporabo na UE.

Dejstvo je, da so v podobni situaciji tudi kolegi in kolegice po drugih državnih institucijah in zavodih (FURS, ZPIZ, zavodi za zaposlovanje, centri za socialno delo, ipd.).

Mislim, da sem bil dovolj jasen z razlago, zato naprošam vse, ki imajo ali želijo informacijo na upravni enoti ali na drugih državnih organih, da se do zaposlenih obnašajo spoštljivo ker samo opravljamo svoje delo.