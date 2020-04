»Pandemija upravičuje uvedbo izrednih razmer, ne pa njihove zlorabe«

"Naš boj proti virusu ne bo učinkovit, če bo vsaka evropska država sledila svoji strategiji in vzpostavljala svoje lastne standarde, od politike na mejah preko metod testiranja in stopenj socialne distance do statističnih metod in dostopa do informacij," je dejal predsednik EPP Donald Tusk

Hans-Gert Pöttering, Donald Tusk in Janez Janša leta 2009 v Varšavi

© WikiCommons / EPP

Predsednik Evropske ljudske stranke (EPP), katere članici sta tudi NSi in SDS, Donald Tusk je danes pozval k enotnemu in usklajenemu ukrepanju držav EU v pandemiji covida-19. Če tega ne bo, bo pandemija trajala dlje in zahtevala več žrtev, izhod iz krize pa bo težji, je opozoril v pismu članom EPP. Bil je tudi kritičen do ukrepov Madžarske v boju proti koronavirusu.

Pandemijo je Tusk označil za najtežji preizkus evropske solidarnosti, učinkovitosti in usklajenega delovanja v zadnjih desetletjih.

"Naš boj proti virusu ne bo učinkovit, če bo vsaka evropska država sledila svoji strategiji in vzpostavljala svoje lastne standarde, od politike na mejah preko metod testiranja in stopenj socialne distance do statističnih metod in dostopa do informacij," je opozoril vodja največje evropske politične družine. "Če se ne bomo dogovorili za skupno in usklajeno delovanje, bo pandemija trajala dlje in zahtevala več žrtev, izhod iz krize pa bo težji," je posvaril.

Po njegovem je prvi zaključek po dveh mesecih pandemije na evropski celini, da potrebujemo več Evrope, ne manj. "Boj proti pandemiji ne more imeti značaja države, virus ne spoštuje meja, je kozmopolit," je dejal.

Predlagal je, da bi morali začeti s pripravami za množično proizvodnjo cepiv, ki jih bodo verjetno odkrili v nekaj mesecih.

"Prepričan sem, da bomo zmagali v vojni proti virusu, a ni zagotovil, da bomo ta težek čas preživeli kot skupnost."



Donald Tusk, predsednik EPP

Omenil je tudi, da so evropski državljani kritični do prvega odziva EU na pandemijo, češ da je bil prepozen in nezadosten. Ob tem je opozoril, da EU ne more biti le "projekt za lepo vreme", saj ne bo preživela naslednjega neurja. Po njegovem mnenju je trenutno nujno, da se glavni igralci na evropskem odru dogovorijo za skupno ukrepanje v krizi ob medsebojnem spoštovanju.

Tusk je predlagal, da bi moral v razpravi o finančni pomoči in ukrepih za izhod iz krize, vključno s t. i. koronaobveznicami, prevladati duh solidarnosti, ne konkurenčnosti. "Če se bomo začeli prepirati in škodovati drug drugemu, bo zaupanje v EU še bolj upadlo," je opozoril. "Prepričan sem, da bomo zmagali v vojni proti virusu, a ni zagotovil, da bomo ta težek čas preživeli kot skupnost," je zapisal v pismu.

Tusk, nekdanji predsednik Evropskega sveta, je dodal, da se je v zadnjih treh tednih izkazalo, da dobro vodenje in pravilne odločitve igrajo veliko vlogo, zato je veliko odvisno od voditeljev držav članic. Trenutno so po njegovi oceni ključnega pomena zaupanje državljanov v njihovo državo, preglednost, resnične informacije in samodisciplina.

Priznal je, da so v trenutni krizi nujni tudi izredni ukrepi, ki pogosto omejujejo demokracijo. "Pandemija upravičuje njihovo uvedbo, ne pa tudi njihove zlorabe," je ob tem opozoril. Kot je dodal, morajo izredne razmere vladam služiti za boj proti pandemiji ne za krepitev moči nad ljudstvom.

"In prav zaradi tega je toliko vprašanj in skrbi glede razmer na Madžarskem, kjer so izredne razmere po mnenju mnogih nesorazmerne in neustrezne, poleg tega pa še časovno neomejene," je zapisal Tusk.

Ob tem je spomnil, da so številni člani v preteklosti nasprotovali izključitvi madžarskega vladajočega Fidesza iz politične družine. "Trenutno seveda razmišljamo o pomembnejših stvareh, naša prednostna naloga je boj proti pandemiji. A kmalu bo prišel čas, ko boste morali znova razmisliti o svojih stališčih," je sklenil.

63D0eK7UB7U