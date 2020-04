Pia Nikolič | ilustracija: Jernej Žumer

Tretji teden izolacije: tesnoba

Najprej je prišla epidemija, že naslednji trenutek pa neizogibna gospodarska kriza. Če občutite tesnobo, se torej ne prestrašite – to je normalen odziv na krizne razmere.

Zdi se, da telo dobiva premalo zraka. Dihanje je hitro in plitvo. Se ožijo dihalne poti? Okrepi se občutenje bitja srca in od časa do časa se pojavi omotica. Na čelu se začnejo nabirati znojne kapljice … To ni opis znakov okužbe s koronavirusom, ampak simptomov paničnega napada, ki je posledica tesnobe.