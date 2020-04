Diskriminacija pravic ločenih staršev in njihovih otrok

Varuh opozarja, da policija ne sme kaznovati ločenih staršev, ki bi prehajali iz ene občine v drugo zaradi stikov z otrokom

© Tumisu / Pixabay.com

To, na kar so glede omejitve gibanja na lastno občino mnogi opozarjali, pristojni minister Aleš Hojs pa se je izogibal jasnim pojasnilom, je zdaj potrdil tudi varuh človekovih pravic Peter Svetina. »Ukrep omejitve gibanja na občino prebivališča ne bi smel omejevati družinskega življenja starša in otroka, ki prebivata v različnih občinah,« pravi varuh.

Takšna omejitev gibanja namreč po njegovem mnenju povzroča neenakost pri izvrševanju stikov med starši in otroci, ko gre za ločene starše – ker onemogoča stike, če starš in otrok prebivata v različnih občinah, medtem ko imajo lahko ločeni starši, ki prebivajo v isti občini, še možnost imeti stike s svojimi otroki.

Varuh sicer neposredno ne poziva ločenih staršev, ki živijo v različnih občinah, naj ukrepa v tem delu ne spoštujejo, a vendarle pravi: »Če bi se kljub temu pripetilo, da bi bil starš v takem primeru kaznovan za prekršek po ZNB, bo lahko uporabil za to predvidena pravna sredstva. Vse morebitne na ta način prizadete posameznike zato varuh vabi, da ga seznanijo s sproženimi konkretnimi postopki.«

Po 25. členu zakona o varuhu človekovih pravic (ZVarCP) varuh namreč lahko vsakemu organu posreduje svoje mnenje z vidika varstva človekovih pravic in temeljnih svoboščin v zadevi, ki jo obravnava, ne glede na vrsto ali stopnjo postopka, ki je v teku pred temi organi; po 52. členu Zakona o ustavnem sodišču (ZUstS) pa varuh tudi lahko vloži na ustavno sodišče Republike Slovenije ustavno pritožbo s soglasjem tistega, katerega človekove pravice ali temeljne svoboščine v posamični zadevi varuje.

Morda pa bo mnenje varuha prepričalo vlado v bolj življenjsko rešitev glede tega vprašanja. Sploh, kot je varuh zapisal, ker se bo v imenu oškodovancev, če ste to ne bo zgodilo, obrnil na ustavno sodišče.