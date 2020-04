Zmeda z nepremišljenimi priporočili glede stanovalcev domov starejših

Nasprotujoče si izjave odgovornih, slaba volja in slaba vest med svojci

© Flickr

Domovi starejših so trenutno najpomembnejša žarišča okužb z novim koronavirusom v Sloveniji. Hkrati so tudi najbolj problematična, saj gre za najbolj ogroženo populacijo. Domovi starejših so v zadnjem obdobju vse bolj postjali podaljšek bolnišničnega zdravljenja, saj v njih biva vse več nepokretnih starostnikov, ki potrebujejo strokovno oskrbo. Osebja za tako oskrbo pa je zaradi zastarelih normativov premalo že v normalnem času, kaj šele v kriznih razmerah. Na ministrstvu za zdravje skušajo težave reševati z napotitvijo dodatnega usposobljenega osebja iz primarnega zdravstva in regijskih bolnišnic. Kot del rešitve pa vse bolj omenjajo tudi možnost, da bi svojci, ki to lahko storijo, zdrave oskrbovance začasno vzeli iz domov, k sebi na dom.

Prva je k temu sicer že v soboto na Twitterju pozvala soproga predsednika vlade Urška Bačovnik Janša. V torek se je pozivu pridružil direktor Klinike Golnik Aleš Rožman. Po njegovih besedah bi s tem namreč lahko nekoliko sprostili kapacitete v domovih in bolj učinkovito zajezili epidemijo znotraj ustanov, tudi z vzpostavitvijo izolacijskih prostorov.

Včeraj dopoldne je to postalo tudi uradno stališče vlade. Državna sekretarka na ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve je namreč na novinarski konferenci izrazila strinjanje z Rožmanovim pozivom, a z opozorilom: "Apeliramo na svojce, naj se tega lotijo z vso resnostjo in se ob tem zavedajo, da svojca v času epidemije ne bo mogoče sprejeti nazaj v dom."

"Zdaj se številni počutijo, kot da ne naredijo vsega za svoje ljube v domovih."



Biserka Marolt Meden, predsednica društva Srebrna nit

Kot poudarjajo v Skupnosti socialnih zavodov, bo to veljalo tudi v primeru, če se človeku zdravstveno stanje poslabša in bi nujno potreboval domske storitve, na primer osnovno in socialno oskrbo ali zdravstveno nego ter rehabilitacijo.

Prav tako je postalo jasno, da bo treba glede na veljavno ureditev za ohranitev mesta v domu položnice za oskrbo plačevati še naprej, odšteti bodo samo stroški za prehrano.

Vse skupaj je povzročilo veliko razburjenja. Večina svojcev nima ne primernega znanja ne primernih prostorov za oskrbo na domu, hkrati pa čutijo velik pritisk, da svojih mater in očetov ne pustijo na cedilu."Zdaj se številni počutijo, kot da ne naredijo vsega za svoje ljube v domovih," je sinoči za 24ur dejala predsednica društva Srebrna nit Biserka Marolt Meden.

Na Twitterju se je oglasila tudi profesorica zdravstvene nege dr. Brigita Skela Savič in opozorila na nasprotujoča si priporočila pristojnih. „Pred dnevi: Izogibajte se kontaktov s starejšimi, prepoved obiskov DSO, otroci in bolni naj ne bodo v stiku z njimi. Danes: Vzemite starejše domov. Med otroke, ki se od doma šolajo in med hčere/sinove, ki hodijo v službo?“

Tudi na ministrstvu so se očitno zavedeli problematičnosti nepremišljenega poziva, saj je minister Janez Cigler Kralj včeraj že na popoldanski novinarski konferenci popravil dopoldansko izjavo njegove državne sekretarke in dejal, da "na ministrstvu niso množično pozivali, naj sorodniki stanovalce jemljejo v domačo oskrbo, saj je to zelo zahtevno".

"Na vrat na nos seliti starejše ljudi ni ravno priporočljivo. Če so načeloma zdravi in v dobrem stanju, če lahko kolikor toliko sami skrbijo zase, potem morda, a številni potrebujejo strokovno pomoč, svojci pa tega znanja običajno nimajo. Takega priporočila si ne bi upal podpreti brez omejitev. Varnostni ukrepi v domovih starejših so zelo strogi, verjetno bolj, kot smo jih sposobni zagotoviti v domačem okolju."



Dr. Ivan Eržen, direktor NIJZ

Prav tako se je oglasil zdravstveni minister Tomaž Gantar in zagotovil, da „lahko starostniki kljub okužbi še naprej bivajo v domovih in imajo vzporedno ustrezno zdravstveno oskrbo.“ Če bo le možno, pa bodo v primeru pojava okužb zdrave stanovalce preselili v druge objekte.

V odmevnem intervjuju, ki ga bomo v celoti objavili v jutrišnji Mladini (št. 14. 2020), je v smiselnost pozivov, naj svojci oskrbovance domov starejših vzamejo domov, podvomil tudi vršilec dolžnosti direktorja Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) dr. Ivan Eržen: "Na vrat na nos seliti starejše ljudi ni ravno priporočljivo. Če so načeloma zdravi in v dobrem stanju, če lahko kolikor toliko sami skrbijo zase, potem morda, a številni potrebujejo strokovno pomoč, svojci pa tega znanja običajno nimajo. Takega priporočila si ne bi upal podpreti brez omejitev. Varnostni ukrepi v domovih starejših so zelo strogi, verjetno bolj, kot smo jih sposobni zagotoviti v domačem okolju. Mislim, da je ljudi smiselno pustiti v okolju, ki so ga navajeni. Lahko pa o tem razmišljamo kot o planu B, če bi se razmere zelo poslabšale."