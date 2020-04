Odprava omejitev glede krvodajalstva

Odpravo že dolga leta zahtevajo organizacije, ki se borijo za pravice LGBT+ skupnosti

© Milan Fras

V ZDA so v zadnjih tednih zaradi pandemije novega koronavirusa ostali brez 86.000 krvodajalskih akcij. Zato je ameriška uprava za hrano in zdravila (FDA), 2. aprila sporočila, da odpravlja nekatere omejitve glede krvodajalstva, ker se zaradi pandemije novega koronavirusa soočajo s pomanjkanjem zalog krvi za pomoč pri nesrečah in operacijah. Odpravo omejitev že dolga leta zahtevajo organizacije, ki se borijo za pravice LGBT+ skupnosti.

V ZDA je bilo moškim, ki imajo spolne odnose z moškimi (MSM) prepovedano darovati kri do leta 2015, ko so prepoved spremenili in je veljala za tiste moške, ki so imeli spolne odnose z drugim moškim v zadnjem letu dni.

Prepoved je veljala tudi za ženske, ki so imele spolne odnose s homoseksualnim ali biseksualnim moškim v zadnjem letu dni. Sedaj so to skrajšali na tri mesece.

Enako velja tudi za vse tiste, ki so si preluknjali kakšen del telesa z nakitom, za tiste s tetovažami ter tiste, ki so se vrnili z območij, kjer je visoka nevarnost malarije. Nove skrajšane omejitve naj bi ostale v veljavi tudi po koncu krize z novim koronavirusom.

Organizacije za pravice LGBT+ populacije sicer še vedno vztrajajo, da je vsaka tovrstna omejitev pri krvodajalstvu ideološka diskriminacija, saj ni zdravstvenih razlogov zanjo. Darovano kri namreč že prej testirajo za različne viruse pri vseh krvodajalskih skupinah.