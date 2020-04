Poostren nadzor prepovedi gibanja na javnih površinah, kazni od 41 do 417 evrov

Policija napoveduje, da bo ta vikend tudi na avtomobilskih cestah ter ostalih državnih in lokalnih cestah izvedla poostren nadzor nad upoštevanjem prepovedi

(Fotografija je simbolična.)

© Virginia State Parks / Flickr

Policija bo do 5. aprila izvajala poostren nadzor spoštovanja prepovedi gibanja zunaj občin in zbiranja na javnih površinah. Tako bo med drugim nadzirala dostope do priljubljenih turističnih točk, kjer bi lahko prišlo do zbiranja večjega števila ljudi, ki ne upoštevajo odloka za zajezitev širjenja epidemije.

"Čeprav so prepovedi neprijetne za ljudi, še posebej v prvih pomladnih dneh, ko lepo vreme kar kliče k druženju in gibanju na prostem, je njihovo spoštovanje izjemnega pomena za dobro vseh," so v četrtek zapisali na policiji.

Vladni odlok do nadaljnjega prepoveduje gibanje in zbiranje ljudi na javnih krajih in površinah, dostop na javna mesta in površine ter gibanje zunaj občine stalnega ali začasnega prebivališča, pri čemer velja tudi nekaj izjem, kot so med drugim pot na delo, opravljanje kmetijskih dejavnosti, obisk zdravstvenih ustanov, trgovin z živili ter bencinskih servisov.

Zakon o nalezljivih boleznih za fizične osebe oz. posameznike predvideva globo od 41,73 do 417,29 evrov. Kršitelj, ki ne vloži zahteve za sodno varstvo, lahko v osmih dneh po pravnomočnosti plača polovico izrečene globe.

"Policija bo zato zaradi zagotavljanja zdravja vseh prebivalcev Slovenije ta petek, soboto in nedeljo na avtomobilskih cestah ter ostalih državnih in lokalnih cestah izvedla poostren nadzor nad upoštevanjem prepovedi," so napovedali.

Na avtocestah bodo promet s pomočjo prometne signalizacije preusmerili na počivališča in nadzorne točke, kjer bodo policisti nato opravili nadzor. Ob tem na policiji opozarjajo, da bo promet preusmerjan samo s pomočjo prometne signalizacije, brez fizične zapore.

Poleg tega bo nadzor potekal tudi na drugih državnih in lokalnih cestah. Nadzirali bodo predvsem dostope do priljubljenih turističnih točk, kjer je pričakovati zadrževanje večjega števila ljudi.

Kot so na policiji povedali za portal 24ur.com, od uveljavitve odloka izvajajo nadzor tudi s pomočjo mobilnih kontrolnih točk, te pa postavijo na točke, kjer se pogosto nahajajo ljudje ali pa so bile opažene kršitve: "Policisti so v prvih treh dneh veljavnosti odloka (od 30. 3. do 1. 4. 2020) izvedli 393 opozoril, v 440 primerih pa so odstopili predlog Zdravstvenemu inšpektoratu RS, kontrole so izvajali na več mestih tako na območjih blizu meje kot v notranjosti države in se odzivali na prijave občanov ter drugih nadzornih organov." Prav tako pravijo, da upoštevajo zdravorazumske okoliščine ljudi, a je pomembno, da ljudje spoštujejo varnostne ukrepe. Postopke se uvede proti tistim, ki zaradi malomarnosti ali ignorance kršijo določila odloka.