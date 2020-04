V enem tednu 80 milijonov evrov nujnih javnih naročil

Največje, 25,4 milijona evrov vredno naročilo za »nabavo zaščitnih sredstev (covid-19), je pripadlo podjetju Joca Pečečnika, ki proizvaja napredne samopostrežne terminale

Pečečnik, Akrapovič in Boscarol v sproščenem pogovoru z Janšo

© Borut Krajnc

Slovenija je prek zavoda za blagovne rezerve zgolj v zadnjem tednu marca oddala za najmanj 80 milijonov evrov javnih naročil zaščitne opreme po postopkih s pogajanji brez predhodne objave.

To v prevodu pomeni, da gre za postopek, v katerem se javni naročnik dogovori z zasebnim podjetjem o poslu, o čemer javnost obvesti šele, ko doseže dogovor. Postopek je poenostavljen, izvesti pa ga je mogoče tudi v enem samem dnevu, saj lahko naročnik pogodbo podpiše takoj po oddaji naročila. Povrhu zavod pogodb zdaj ne objavlja.

Analiza podatkov, ki smo jih pri Oštru zbrali na slovenskem in evropskem portalu javnih naročil, je pokazala še nekatere druge pomanjkljivosti naročil, ki odpirajo vprašanje preglednosti javnega naročanja v času koronavirusa. Razen datuma njihove oddaje in imen izbranih ponudnikov namreč v javnih dokumentih ni natančnih podatkov o sredstvih, ki jih je naročal zavod, in njihovi količini.

Slovensko podjetje je v lasti nizozemske družbe Elektronček BV, ta pa je po podatkih tamkajšnjega poslovnega registra v 90-odstotni lasti Joca Pečečnika.

Vsa naročila, s katerimi smo na portalu Oštro.si seznanjeni, so v obvestilih o oddaji opisana izredno skopo. Trenutno največje naročilo je zavod za blagovne rezerve 26. marca oddal podjetju Public Digital Infrastructure – dobavilo bo »zaščitna sredstva (covid-19)« v vrednosti 25.441.000 evrov. Tip zaščitnih sredstev ni opredeljen, niti njihova količina.

Sicer slovensko podjetje je v lasti nizozemske družbe Elektronček BV, ta pa je po podatkih tamkajšnjega poslovnega registra v 90-odstotni lasti Joca Pečečnika.

Pečečnika javnost sicer že desetletja pozna kot uspešnega poslovneža v igralništvu in tudi po njegovem nakupu starega ljubljanskega stadiona, ni pa znano, da bi prodajal zdravstveno opremo.

Več si lahko preberete na nepridobitnem spletnem mediju Oštro.si.