Veliki manipulator

Če so na meji res problem migranti, ki ogrožajo Slovenijo, zakaj vlada policiste pošilja nad državljane, ne pa v patrulje ob meji

Jelko Kacin med današnjim nagovorom

© YouTube / STA / RTVSLO

Po tem, ko je vlada ves teden opozicijo prepričevala o tem, da je življenjskega pomena povečanja pooblastili Slovenski vojski, saj bodo policisti, ki ob meji čuvajo bodečo žico in lovijo migrante, kmalu povsem omagali, se je v petek zgodil preobrat. Glavni govornik vlade Jelko Kacin je napovedal, da bodo v soboto in nedeljo poostrili nadzor nad gibanjem prebivalstva. Ne bo prehajanja med občinami, ne bo posedanja v skupinah po turističnih središčih. Kdor se vladnih odlokov ne bo držal, ga bo obravnavala policija.

Jelko Kacin se ni šalil. Policija je namreč že v petek zjutraj sporočila, da gre ta vikend za res. V sporočilu javnosti so zapisali, da bodo »konec tedna preverjali ali ljudje spoštujejo prepoved gibanja in zbiranja«. Napovedali so, da bodo od petka do nedelje še posebno pozorno nadzirali državne in lokalne ceste, s pomočjo prometne signalizacije bodo nadzirali in usmerjali tudi promet na avtocestah, še dodatno pa bodo pozorni na dostope »do priljubljenih turističnih točk, kjer je pričakovati zadrževanje večjega števila ljudi, ki ne upoštevajo odloka«. Nato so pokroviteljsko še dodali, »da so prepovedi neprijetne, a nujne za dobro vseh.« Prve kontrolne točke so po Sloveniji postavili že danes.

Aktivacija policije za nadzor nad državljani zahteva dodatne okrepitve. In tudi za to naša vlada pozna dober odgovor. Jelko Kacin je na že omenjeni tiskovni konferenci dejal, da bo vlada »konec tedna odpoklicala policijo z meje za poostreno delo v notranjosti države«. Hkrati pa se ta vlada kljub (začasnemu) parlamentarnemu porazu, ki se je zgodil v sredo pozno zvečer, »nameri poslati vojsko na mejo ni odrekla.«

Najprej vlada trdi, da je stanje na meji nevzdržno, potem pa v poduk državljanom in neposlušni opoziciji iz tega območja namenoma odstrani policiste, ki bodo zdaj lovili radožive ljudi po slovenskih krajih.

Kaj torej počnejo vlada? Najprej trdi, da je stanje na meji nevzdržno (kar dokazano ne drži). Potem pa v poduk državljanom in neposlušni opoziciji iz tega območja namenoma odstrani še dodatne policiste, ki bodo po državi lovili ljudi. Ob čemer je hkrati iz vseh podatkov jasno, da se prebivalci Slovenije v veliki meri držijo napotil o fizičnem distanciranju.

To je politično izseljevanje, za zlorabo strahu državljanov in zlorabo izvršilne politične moči. Števci avtomobilskega prometa in posnetki panoramskih kamer so konec prejšnjega tedna pokazali, da so se ljudje v veliki meri držali odlokov o omejitvi gibanja. Javne obsodbe Jelka Kacina mladih, ki se stiskajo po klopcah, so žaljive in nedostojne, predvsem zato, ker izhajajo iz pozicije moči. Enako je s politično motiviranim premikanjem policije. Manjka samo še to, da bo te dni policija v slovenskih gozdovih iznenada odkrila večjo število nasilnih migrantov.

Madžarski filozof Gáspár Miklós Tamás je te dni zapisal, da je takšna propaganda, takšni nesorazmerni omejevalni ukrepi, takšna zloraba politične moči zelo nevarna. Ni samo neetična, pač pa je škodljiva. »Ko opazujemo, kako Orbánova vlada izrablja epidemijo kot izgovor za uvedbo odprte in strukturne diktature, se lahko vprašamo, ali lahko verjamemo, da so omejevalni ukrepi resnično upravičeni in dobro utemeljeni?«

Zakaj bi verjeli oblasti, njenim ukrepom za zajezitev epidemije, če pretirava, grozi in zlorablja svojo moč?

AcAKXqRne3M