(Ne)svoboda medijev

Komisarka za človekove pravice opozarja Slovenijo in druge evropske države

© pxfuel.com

Po tem, ko so združena evropska novinarska združenja pozvala evropske vlade naj v času epidemije ne omejujejo medijske svobode (poimensko so izpostavili celo Slovenijo), je zdaj enako storila še komisarka Sveta Evrope za človekove pravice Dunja Mijatović.

»Globalni zdravstveni problemi, ki so nastali zaradi novega koronavirusa, zahtevajo učinkovite ukrepe za zaščito zdravja in življenj ljudi. To vključuje tudi boj z dezinformacijami, ki lahko povzročijo paniko in družbene nemire. Žal pa nekatere vlade izkoriščajo to potrebo za uvajanje nesorazmernih omejitev svobode tiska. To je kontraproduktiven pristop, s katerim je treba prenehati,« opozarja komisarka za človekove pravice.

Komisarka za človekove pravice je v svojem pismu tudi izpostavila par držav in njihove neprimerne prakse, tudi Slovenijo: »V Sloveniji je novinar, ki je zaprosil za informacije o vladnih ukrepih glede boja s pandemijo, postal tarča kampanje blatenja s strani medijev blizu vodilne vladne politične stranke.«

Dunja Mijatović, komisarka Sveta Evrope za človekove pravice

Dunja Mijatović sicer ponovno poudarja, da je potrebno zajeziti določene dezinformacije in lažne novice, a ukrepi zoper dezinformacije ne smejo nikoli preprečevati novinarjem, da bi opravljali svoje delo. Tiste države, ki to že počnejo, pa morajo po njenem mnenju takoj s tem prenehati in ponovno vzpostaviti standarde medijske svobode, kot smo jih poznali doslej.

Pred dnevi so združena evropska novinarska združenja opozorila, da je kar nekaj evropskih vlad izkoristilo epidemijo za to, da si zagotovijo prevelike pristojnosti in s tem spodkopavajo demokratične inštitucije, med njimi tudi medijsko svobodo. Tudi oni so izpostavili Slovenijo in sicer prepoved novinarske udeležbe na državnih tiskovnih konferencah: »Kar nekaj držav omejuje fizično prisotnost novinarjev na tiskovnih konferencah. Slovenija in Republika Češka, med drugimi, sta prisotnost kar povsem prepovedali. Takšni ukrepi ne smejo biti zlorabljeni za omejevanje medijev pri njihovem nadzoru oblasti.«