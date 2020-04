Sektorju za kulturo 50 milijard evrov pomoči

Od vseh v Evropski uniji bo največ denarja kulturnemu sektorju za omilitev ukrepov ob izpadu prihodka zaradi covid-19 razdelila Nemčija

© piqsels.com

Nemčija se je še enkrat zgledno lotila reševanja gospodarstva zaradi morebitnih posledic, ki jih bo le-to utrpelo med epidemijo koronavirusne bolezni. Najbolj črn scenarij ji zaenkrat napoveduje 20% padec BDP. Skupno bo svojemu gospodarstvu pomagala z 1200 milijard evri pomoči, od tega bo kulturi namenila 50 milijard evrov nepovratnih sredstev. Finančno pomoč je potrdila v manj kot dveh tednih, odkar jo je kulturi in kreativnemu sektorju tudi obljubila.

V času finančne krize leta 2009 so nemški poslanci s spremembo ustave sicer strogo omejili najvišje dovoljeno zadolževanje. V času sedanjega finančnega ministra Olafa Scholza in njegovega predhodnika Wolfganga Schäubleja pa se v državi »prostovoljno« držijo še strožje omejitve, imenovane črna ničla, ki novo zadolževanje povsem prepoveduje. Nekateri ugledni nemški ekonomisti so vlado v preteklih letih že večkrat pozvali naj omili politiko črne ničle. Kot primer, ko bi lahko škodovala gospodarstvu, so izpostavljali možnosti hujše recesije, ko bi prepoved novega zadolževanja lahko blokirala učinke samodejnih stabilizacijskih mehanizmov. Izjeme, ki jih je vlada predvidela za primer gospodarskega ohlajanja, namreč po mnenju sveta modrecev niso dovolj. V času epidemije je vlada predvidela ne le začasno opustitev politike črne ničle, ki prepoveduje novo zadolževanje, ampak celo spremembo ustave, s katero bi lahko dvignili zgornjo dovoljeno mejo letnega zadolževanja.

»Obstoj umetnikov in umetnosti je življenjskega pomena. Sploh zdaj, ko nam lahko pomagajo pri premagovanju krize. Izkoristiti moramo vsako priložnost, da naredimo kaj dobrega za prihodnost.«



Angela Merkel, nemška kanclerka

Med že potrjenimi paketi pomoči, ki jih je vlada namenila pomoči kreativnemu sektorju ob epidemiji, se je tako že znašel tridelni paket pomoči za samozaposlene in za mala podjetja, v skupni vrednosti 50 milijard evrov. Gre za nepovratna sredstva, ki bodo pomagala na primer pri najemninah za delovne prostore in podobno. V paket pa niso vključili le posameznikov in organizacij povezanih z umetnostjo, ampak tudi medije. Poleg denarne pomoči bo država sektorju pomagala še pri zagotavljanju socialnega zavarovanja in zavarovanja za primer brezposelnosti, ki bosta za šest mesecev na voljo delavcem v negotovih zaposlitvah. Posebno pozornost bodo namenili tudi monitoriranju stanovanjskih stroškov, saj želijo posameznikom omogočiti, da bodo epidemijo lahko preživeli v lastnem domu. V sklopu tega bo vlada 50 milijardnemu paketu dodala še 10 milijard evrov pomoči, ki bodo skupaj s pomočjo novega zakona stanovalcem omogočali, da bodo v tem času zaščiteni pred deložacijami, tudi če ne bodo mogli plačati najemnin. Posamezniki bodo lahko med trajanjem posebnih ukrepov zaprosili tudi za kredite, davčni urad pa jim bo omogočil možnost predplačila za vračilo davka. Zahtevki za kredite za mala podjetja so na voljo že od konca marca.

Ministrica za kulturo Monika Grütters je ob lansiranju pomoči za medije izjavila, da se zavedajo problemov in stanja v kulturi. »Kulturni sektor je sestavljen iz velikega dela samozaposlenih, ki imajo trenutno problem z zagotavljanjem plačil najosnovnejših življenjskih stroškov. Vladi je jasna pomembnost kreativnih industrij, tako kot to, da mora pomoč do nje priti čim hitreje in s čim manj birokracije.« Podobno spodbudno se je izrazila tudi kanclerka Angela Merkel, rekoč: »Obstoj umetnikov in umetnosti je življenjskega pomena. Sploh zdaj, ko nam lahko pomagajo pri premagovanju krize. Izkoristiti moramo vsako priložnost, da naredimo kaj dobrega za prihodnost.«

Medtem je situacija za samozaposlene v kulturi v Sloveniji povsem drugačna. V četrtek sprejeti ukrepi za samozaposlene kulturni sektor povsem izpuščajo. Po interventnem zakonu so namreč do pomoči upravičeni le tisti samozaposleni, ki lahko prikažejo 25% zmanjšanje prihodkov v mesecu marcu v primerjavi z mesecem prej in vsaj 50% zmanjšanje prihodkov v mesecu aprilu ali maju v primerjavi s februarjem. Glede na to, da večina samozaposlenih v kulturi ne dobi vsak mesec enake višine prihodkov, ker so plačani glede na projekt, oziroma glede na sezono, je takšna uravnílovka zanje povsem neprimerna. Zanje bi se lahko mesečni izpad prihodkov pokazal šele na povprečju polletnega ali letnega zaslužka.

Tudi v Angliji je umetniški svet objavil bistveno manjši paket, kot ga je kulturi namenila Nemčija. Njihov ustvarjalni sektor bo prejel pomoč v višini 190 milijonov dolarjev. Novi pozivi za pomoč kulturi pa prihajajo tudi že iz ZDA, kjer je newyorški metropolitanski muzej že pozval vlado, naj samo ameriškim muzejem dodeli štiri milijarde dolarjev pomoči.