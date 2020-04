Na domu sta mi pozvonila dva policista

Izjava gledališkega igralca Primoža Bezjaka

Primož Bezjak, gledališki igralec

© Borut Krajnc

Včeraj (četrtek, 02. aprila ob 19.15) so me na Trgu Republike ustavili policaji in me zaslišali glede lepljenja križcev na ploščadi pred parlamentom. Vzeli so mi osebne podatke in po polurnem pogovoru, obravnavi, so me izpustili, ne da bi naredili zapisnik.

Danes (petek, 03. aprila 2020 ob 9.40) sta mi na stalnem prebivališču pozvonila dva policista. Vprašala sta me, ali sem Primož Bezjak. Nakar sta mi sporočila, da me bodo kontaktirali s strani "prekrškovnega organa" glede včerajšnjega kršenja Odloka o začasni splošni prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na javnih mestih in površinah v Republiki Sloveniji ter prepovedi gibanja izven občin. Policista nista prišla zaradi dodatne obravnave domnevnega prekrška, zastavila mi nista nikakršnega vprašanja o okoliščinah domnevnega prekrška, niti izročila nobenega dokumenta oz. zapisnika. Nikakor namreč ni običajno, da policisti prihajajo zjutraj na dom državljane obveščat o tem, da bodo v nekem nedoločenem prihodnjem trenutku prejeli neko prekrškovno odločbo. Pri izvajanju naloge sta bila policista prijazna, korektna ampak hkrati je bilo očitno, da jima je bila situacija nelagodna.

Sprašujem se, zakaj me policija ni, kot je običajno, poklicala na podajanje izjave oz. razgovor na policijsko postajo, ampak me je obiskala na domu?

Gre za vprašanje zaščite pred pandemijo ali demonstracijo represije?

Primož Bezjak

Ljubljana 3.4. 2020

Križci na Trgu republike