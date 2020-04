FOTOGALERIJA: Kontrolna točka na avtocesti

Poostren nadzor policije na gorenjski avtocesti (odsek Torovo)

© Borut Krajnc

Policija zaradi zagotavljanja zdravja prebivalcev Slovenije ta vikend na avtomobilskih cestah ter ostalih državnih in lokalnih cestah izvaja poostren nadzor nad upoštevanjem prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na javnih mestih in površinah ter prepovedi gibanja izven občin.

Na fotografijah je kontrolna točka na avtocesti Torovo, kjer tamkajšnji prometni policisti poostreno nadzirajo spoštovanje odloka o prepovedi gibanja med občinami.