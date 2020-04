Ponekod se pandemija koronavirusa umirja, drugod se na najhujše šele pripravljajo

Po svetu je z novim koronavirusom okuženih 1,2 milijona ljudi, umrlo pa jih je nekaj več kot 65.000

© www.vperemen.com / WikiCommons

Iz žarišč novega koronavirusa v Evropi, Italije in Španije, poročajo o umirjanju epidemije. Podobno velja za Avstrijo. Razmere se umirjajo tudi v Iranu, kjer že napovedujejo rahljanje ukrepov. Medtem se v Srbiji in v ZDA na najhujše šele pripravljajo.

O umirjanju razmer že zadnjih nekaj dni poročajo iz najhuje prizadete države v pandemiji novega koronavirusa, Italije. V nedeljo je za covidom-19 umrlo 525 ljudi, več kot 150 manj kot v soboto, ko je bilo smrtnih žrtev 681. Skupaj je v Italiji doslej umrlo 15.887 ljudi, je sporočila tamkajšnja civilna zaščita.

V soboto je prvič od začetka epidemije v Italiji upadlo število bolnikov na intenzivni negi, in sicer za 74 na 3994, v nedeljo pa se je trend nadaljeval. Na intenzivnih oddelkih je bilo tako v nedeljo 3977 ljudi, zmanjšalo se je tudi skupno število hospitaliziranih. Skupaj se v bolnišnicah zdravi 28.949 ljudi, 61 manj kot v soboto.

Italijanska vlada sicer pripravlja načrt za ponoven zagon države, ki bo postopen. Država je v karanteni že od 10. marca, po trenutnih določilih ukrepi veljajo do 13. aprila. Po navedbah več medijev bodo morda po tem datumu oblasti dovolile ponoven zagon v določenih vejah industrijske proizvodnje.

O umirjanju razmer v zvezi z novim koronavirusom, s katerim je po svetu okuženih že 1,2 milijona ljudi, več kot 65.000 ljudi pa je umrlo, poročajo tudi iz Avstrije. Število bolnikov na intenzivni negi je tam namreč že tri dni stabilno. Dopoldne jih je bilo 244. Upada tudi število trenutno okuženih, ki jih je trenutno še 8565, kar je tri odstotke manj kot v soboto. Že drugi dan zapored je bilo novo število okužb nižje od števila ozdravljenih. Doslej so sicer v Avstriji za covidom-19 umrli 204 ljudje.

Iz Avstrije sicer še naprej poročajo o številnih kršitvah ukrepov za zajezitev širjenja novega koronavirusa. Policija je v treh tednih od uveljavitve ukrepov zaradi kršenja pravil vložila okoli 16.400 prijav, od tega samo v soboto 1189.

Španija kljub temu, da se je stanje v zadnjih dneh tudi tam stabiliziralo, napoveduje podaljšanje ukrepov do 25. aprila opolnoči. Novi koronavirus je v zadnjih 24 urah tam zahteval še 674 smrtnih žrtev, kar je najmanj v zadnjih desetih dneh. Dnevno število smrtnih žrtev je padlo že tretji dan zapored. Vse skupaj je covidu-19 podleglo 12.418 ljudi.

Upočasnjuje se tudi naraščanje števila okužb z novim koronavirusom, s katerim se je doslej v Španiji okužilo več kot 130.000 ljudi. Doslej je ozdravelo že več kot 38.000 ljudi, ki so bili okuženi z novim koronavirusom.

Rahljanje omejitev za konec prihodnjega tedna načrtujejo v Iranu, kjer že zadnjih pet dni beležijo upad novih okužb s koronavirusom. V zadnjem dnevu so jih zabeležili 2483, vse skupaj pa 58.226. Za covidom-19 pa je umrlo še 151 ljudi, vse skupaj 3603.

Iz Hrvaške medtem poročajo o linearni epidemiološki krivulji, ki jo je treba po besedah ministra za zdravje Vilija Beroša obdržati. Pozval je k nadaljnjemu spoštovanju ukrepov. V zadnjih 24 urah so potrdili 56 novih primerov okužbe z novim koronavirusom, skupaj so jih doslej potrdili 1182. Covid-19 je ob tem v zadnjem dnevu na Hrvaškem zahteval še tri smrtne žrtve, tako da je teh skupaj 15. Doslej je ozdravelo 125 ljudi.

V Srbiji pa je po besedah epidemiologa Predraga Kona epidemija šele v vzletu. Tudi srbski predsednik Aleksandar Vučić je posvaril, da je pred Srbi še več težkih noči. Do danes so zabeležili 1908 okužb z novim koronavirusom, umrlo je 51 ljudi. Po Vučićevih besedah je okuženih tudi več deset vojakov, ki so sprejemali Srbe, ki so prihajali iz tujine.

Zadeve se prav tako še ne umirjajo v Veliki Britaniji, kjer so v zadnjih 24 urah zabeležili največji skok števila okuženih doslej. Potrdili so 5903 dodatne okužbe, tako da se je skupno število okuženih povzpelo na 47.806. Število umrlih se je povzpelo za 621, skupaj je tako v državi doslej umrlo 4934 ljudi. Gre sicer za nekoliko manjšo rast kot dan prej.

Drevi bo prebivalce Velike Britanije in držav Commonwealtha glede pandemije novega koronavirusa nagovorila britanska kraljica Elizabeta II. To bo njen četrti izredni nagovor v kriznih časih ali časih žalovanja v 68 letih na prestolu. V njem bo pozvala k samodisciplini in odločnosti.

O rekordnem številu okužb v enem dnevu pa poročajo tudi iz Tokia, kjer so zabeležili 143 dodatnih okužb z novim koronavirusom, največ doslej v enem dnevu. Skupaj so doslej na Japonskem potrdili 4219 okužb, umrlo je 95 ljudi. Zaradi naraščanja okužb je premier Shinzo Abe pod vse večjim pritiskom, naj zaostri ukrepe in uvede izredne razmere.

Razmere se najbolj drastično slabšajo v ZDA, kjer je predsednik Donald Trump posvaril pred "zelo grozljivim" številom smrti zaradi covida-19 v prihodnjih dneh. Število potrjenih okužb z novim koronavirusom v ZDA je v soboto preseglo 300.000, doslej pa je za covidom-19 tam umrlo skupaj 8162 bolnikov.

Najhuje je še vedno v New Yorku, kjer je v soboto umrlo 630 ljudi, največ doslej. Trump bo zato tja napotil 1000 pripadnikov vojske, večinoma medicinsko osebje.

Novi koronavirus bo letos močno zaznamoval tudi velikonočne praznike, ki jih bodo po cerkvah obeležili brez fizične navzočnosti vernikov. Tako je bilo že ob današnji cvetni nedelji v Vatikanu. V pridigi je papež Frančišek dejal, da Jezus v teh težkih časih soočanja s pandemijo poziva k pogumu.

83vzt6iEc_Q