Tonin: »Ne jaz, ne moja mama s tem poslom nimava nič«

Minister za obrambo Matej Tonin pravi, da on in njegova mama, ki je sicer zaposlena pri podjetju Acron, nista vpletena v posel Acrona z Zavodom za blagovne rezerv

Matej Tonin in njegova predhodnica na čelu stranke NSi Ljudmila Novak

© Borut Krajnc

Največji posel za dobavo zaščitne opreme za preprečevanje širjenja koronavirusa naj bi se obetal podjetju Acron, v katerem je zaposlena mama obrambnega ministra Mateja Tonina. Minister očitke o nepotizmu zanika: "Ne jaz, ne moja mama s poslom Acrona z zavodom za blagovne rezerve nimava nič." K preverbi integritete bo sam pozval KPK.

"Namen povezovanja mene, moje mame Joži Tonin, podjetja Acron in pogodbe o dobavi zaščitne opreme je zagotovo politikantski poskusu nekaterih, da me oblatijo, umažejo in obračunajo z mano," je minister zapisal na Facebooku.

S tem se je odzval na očitke o nepotizmu, ki so se razplamteli predvsem na družbenih omrežjih po tistem, ko sta Oštro in POP TV objavila seznam podjetij, ki so od 10. marca dobila posle na razpisih za nabavo nujne medicinske opreme za zajezitev in obvladovanje epidemije.

"Namen povezovanja mene, moje mame Joži Tonin, podjetja Acron in pogodbe o dobavi zaščitne opreme je zagotovo politikantski poskusu nekaterih, da me oblatijo, umažejo in obračunajo z mano."



Matej Tonin, minister za obrambo

Podjetij, ki so si razdelila posle v višini 129 milijonov evrov, je 31, 16 podjetij je prejelo razpise v višini najmanj milijona evrov, rekorder pa je podjetje Acron iz Pameč pri Slovenj Gradcu s skoraj 30 milijoni evrov, je navedla POP TV.

Podjetje Acron, ki ima tudi poslovno enoto v Ljubljani, zaposluje več kot 200 ljudi, leta 2018 so imeli 21,7 milijona evrov prihodkov, s trgovino, specializirano za prodajo potovalne in modne galanterije, darilnega, pisarniškega, šolskega programa in daril, se ukvarjajo 30 let. Ne pa tudi z medicinsko opremo.

"Zastopamo podjetja svetovno najbolj priznanih blagovnih znamk, med njimi ekskluzivno tudi eno največjih kitajskih podjetij, ki v svojem asortimanu ponuja tudi opremo, uporabno v zaščiti pred koronavirusom. S kitajskim partnerjem smo dogovorili posel, ki zagotavlja hitro in zanesljivo dobavo varnih in predvsem kakovostnih zaščitnih mask. Dobavljene zaščitne maske ustrezajo vsem zahtevanim standardom in imajo opravljene tudi potrebne teste," je podjetje pojasnilo za televizijo.

Dodali so, da so že tri dni po podpisu prve pogodbe zagotovili dobavo prvih zaščitnih mask. "S strani dobavitelja imamo zagotovilo, da bodo vsa pogodbena določila spoštovana in realizirana. Posel s kitajskim partnerjem je ustrezno zavarovan, od države oz. naročnika pa naše podjetje ni zahtevalo nobenega predplačila. Dobavljene zaščitne maske se plačujejo po realizirani dobavi in po preverbi njihove kakovosti," so zatrdili.

Posel je torej odvisen od zmožnosti dobave opreme, pri čemer je Tonin danes zapisal, da bo dobavi verjel, ko bo opremo videl v Sloveniji.

"Ker želim, da je zadeva maksimalno jasna, da z izpostavljeno pogodbo Acrona nimam nič, bom že danes sam pozval Komisijo za preprečevanje korupcije naj preveri zakonitost in integriteto pri poslu Acrona z Zavodom RS za blagovne rezerve."



Matej Tonin

Potrdil je, da je med zaposlenimi v Acronu tudi njegova mama. "Ni pa lastnica podjetja. Ni tudi v organih nadzora ali upravljanja podjetja," je navedel in dodal, da je zaradi prometne nesreče od decembra bolniško odsotna in z omenjeno pogodbo ni imela nič. V letnem poročilu za lansko leto je bila sicer navedena kot vodja prodaje pisarniškega materiala.

Tonin je danes pojasnil še, da se ministrstvo za obrambo ne ukvarja z nabavo zaščitne opreme, prav tako se ne pogaja o cenah in ne sklepa pogodb. "Vse to je v pristojnosti blagovnih rezerv ministrstva za gospodarstvo," je izpostavil.

Medresorsko delovno skupino za sprejem, pregled in vrednotenje ponudb zaščitne opreme, ki jo je ustanovila vlada, sicer vodi državni sekretar na ministrstvu za obrambo. A Tonin je poudaril, da ta skupina zgolj preverja izpolnjevanje tehničnih standardov ponudbe. "Ponudbe, ki izpolnjujejo zahtevane pogoje, se posredujejo zavodu za blagovne rezerve v nadaljnji postopek izvedbe naročila in sklenitev pogodb," je dodal.

Na ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo pa so zvečer v sporočilu za javnost pojasnili, da je za izbor opreme odgovorna Uprava za zaščito in reševanje (URSZR), ki sodi pod ministrstvo za obrambo. Uprava zavodu za blagovne rezerve predloži oziroma potrdi zgolj tiste ponudbe, za katere oceni, da so ustrezne. Zavod pa nato pripravi in podpiše pogodbo z dobaviteljem ter uskladi aktivnosti za prevzem opreme v Sloveniji. Zavod nato opremo preda URSZR, ki poskrbi za njeno nadaljnjo distribucijo.

"Podpis pogodbe med zavodom za blagovne rezerve in podjetjem Acron je tako kot vse ostale pogodbe potekal v skladu z dogovorjeno prakso. Ustreznost ponudbe in posledično dobavitelja je potrdila URSZR, zavod za blagovne rezerve pa je nato izvedel vse potrebne aktivnosti za podpis pogodbe in njeno realizacijo. Vse zgoraj zapisano lahko potrdimo tako s protokolom, ki ga je sprejela medresorska delovna skupina, kot tudi s korespondenco med zavodom in URSZR, v kateri je URSZR pisno potrdila ustreznost podjetja Acron. Zavod za blagovne rezerve bo tako kot do zdaj tudi v prihodnje sklepal zgolj pogodbe, za katere bo URSZR strokovno ocenila, da so ustrezne," so zapisali na gospodarskem ministrstvu.

"Zavod za blagovne rezerve bo tako kot do zdaj tudi v prihodnje sklepal zgolj pogodbe, za katere bo Uprava za zaščito in reševanje strokovno ocenila, da so ustrezne."



Ministrstvo za gospodarstvo

Poleg Acrona je velik del posla za dobavo opreme dobilo tudi podjetje Joca Pečečnika Public Digital Infrastructure, dobilo naj bi za 25,4 milijona evrov posla. Na tretjem mestu je z 18,5 milijona evrov vrednim poslom GenePlanet, je še poročal POP TV.