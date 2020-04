Drugi del filma Top Gun v kinih šele decembra

Nadaljevanje filmske klasike Top Gun s podnaslovom Maverick, ki naj bi v kina prišlo junija, bo zaradi pandemije koronavirusa na filmskih platnih šele decembra

Top Gun: Maverick

Eno najbolj pričakovanih nadaljevanj filmske uspešnice Top Gun s podnaslovom Maverick, v kateri je pred 34 leti v glavni vlogi blestel Tom Cruise, bo zaradi pandemije koronavirusa na filmska platna prišlo šele decembra. Produkcija filma je stala več kot 150 milijonov dolarjev, Paramount pa zato želi zaslužiti z masovno prodajo vstopnic, piše filmska revija Variety. Vlogo vojaškega pilota Mavericka je ponovno prevzel Tom Cruise, ki se po več kot 30 letih vrača na elitno vojaško letalsko šolo, da bi usposobil mlade pilote za posebno misijo.

Po več kot tridesetih letih službovanja kot eden najboljših letalcev mornarice je Pete "Maverick" Mitchell (Tom Cruise) tam, kjer je njegovo mesto, kot pogumni testni pilot preizkuša meje in se spretno izmika napredovanju v činu, ki bi ga prizemljil. Med usposabljanjem diplomantov Top Guna za specializirano misijo, kakršne ni videl še noben pilot, Maverick naleti na poročnika Bradleyja Bradshawa po imenu Rooster, sina Maverickovega pokojnega prijatelja in poročnika Nicka Bradshawa po imenu Goose. Soočen z negotovo prihodnostjo in z duhovi iz preteklosti se mora Maverick soočiti s svojimi najglobljimi strahovi, kar doseže vrhunec v misiji, ki od izbranih oseb zahteva največje žrtvovanje.

EeMW3YjEmkY

Iz zasedbe prvega filma je tudi Val Kilmer, ki igra Maverickovega tekmeca, ob njiju pa bodo zaigrali še Jennifer Connelly, ki bo "zamenjala" Maverickovo simpatijo, ki jo je leta 1986 igrala Kelly McGillis, ter Ed Harris, Jon Hamm, Miles Teller, Glen Powell in Lewis Pullman. Režijo nadaljevanja filma, ki ga je pred 34 leti režiral pokojni Tony Scott, je prevzel Joseph Kosinski.