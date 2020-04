V karanteni porast nasilja v družinah

Generalni sekretar Združenih narodov je vlade po vsem svetu pozval, naj med pandemijo okrepijo prizadevanja za preprečevanje nasilja nad ženskami

Antonio Guterres

© un.org

Generalni sekretar Združenih narodov Antonio Guterres je 23. marca pozval h koncu oboroženih spopadov, da bi ranljive civiliste na konfliktnih območjih obvarovali pred novim koronavirusom. "Pozivam k takojšnji prekinitvi ognja v vseh kotičkih sveta. Čas je, da prekinemo oborožene konflikte in se skupaj osredotočimo na pravi boj za naša življenja," je poudaril po poročanju francoske tiskovne agencije AFP. V nedeljo, 5. aprila pa je opozoril tudi na velik porast nasilja v družini, zato je vlade po vsem svetu pozval, naj med pandemijo okrepijo prizadevanja za preprečevanje nasilja nad ženskami.

"Za številne ženske in dekleta največja grožnja preži tam, kjer bi se morale počutiti najbolj varne - v njihovih lastnih domovih. Zaradi tega naslavljam nov poziv za mir na domu in vseh domovih po svetu," je v video nagovoru dejal Guterres, ki je 23. marca pozval h koncu vseh spopadov po svetu.

V nekaterih državah se je število klicev žensk na pomoč podvojilo, je dejal Guterres.

Kot je opozoril, je v zadnjih tednih ob povečevanju gospodarskih in socialnih pritiskov ter strahu grozljivo poraslo nasilje v družini. V nekaterih državah se je število klicev žensk na pomoč podvojilo, je dejal Guterres. Zdravstveni delavci in policisti se ubadajo s pandemijo, lokalne skupine za podporo nimajo sredstev, nekatera zavetišča pa so se zaradi pandemije zaprla.

"Vse vlade pozivam, naj bo preprečevanje in odgovor na nasilje nad ženskami ključni del nacionalnih odgovorov na pandemijo covid-19," je sporočil Guterres.

