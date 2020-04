Brezplačen klepet za starejše

Simbioza in Humanitarček sta vzpostavila ČvekiFON, brezplačni klepetalnik, namenjen klepetu starejših s starejšimi

Med epidemijo koronavirusa je eden najbolj perečih problemov osamljenost starejših ljudi. Zato sta Simbioza in Humanitarček vzpostavila ČvekiFON, brezplačni klepetalnik, namenjen klepetu starejših s starejšimi, ki deluje vsak dan med 8. in 20. uro. Za klepet lahko starejši pokličejo na telefonsko številko 080 38 07.

Telefonska mreža oziroma klepetalnik je namenjen povezovanju starejših in spletanju socialnih vezi med njimi. Delovanje je varno, številka klicatelja in klicočega sta skriti, omejitve dolžine klica ni.

ČvekiFON deluje avtomatizirano, saj sam naključno izbira med prijavljenimi starejšimi v bazi. V kolikor nekdo nima časa za pogovor, izbere drugega. Ob tem na spletni strani projekta še opozarjajo, naj starejši, ko zaslišijo glasbo vztrajajo na liniji, saj mora ČvekiFON poiskati sogovornika. V bazo se lahko prijavijo vsi, ki pokličejo na brezplačno številko. Prijava je preprosta, iz baze pa se je mogoče kadarkoli izbrisati.

Starostniki se sicer poslužujejo kriznih linij, a jim pogovor s prostovoljci ne omogoča izgradnje socialne mreže, je pojasnila predsednica društva Humanitarček Ninna Kozorog. "Povsem laično: pogrešajo pogovore z vrstniki, s katerimi imajo veliko skupnih točk in tem za pogovore," je dejala.

ČvekiFON je skupni projekt Simbioze in Humanitarčka, obe organizaciji je kot pobudnik projekta povezal Žiga Vavpotič, saj verjame, da je v teh časih še bolj pomembno sodelovati. Projekta pa ne bi bilo brez sodelovanja glavnega telekomunikacijskega partnerja A1, ki projektu zagotavlja vzpostavitev in delovanje brezplačne telefonske številke in ostalih sodelujočih operaterjev- Telekom Slovenije, T-2, Telemach, Novatel, SoftNET in Detel. Projekt je podprlo tudi Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, ki je projekt spoznalo kot projekt nacionalnega pomena. Gre za edinstveno telefonsko mrežo, namenjeno starejšim.