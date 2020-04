Policija opravila kontrolo pri 3348 voznikih

Policisti minuli vikend na cestah odkrili 103 kršitve prepovedi gibanja in zbiranja

Ustavljanje voznikov pretekli konec tedna na avtocestnem odseku

© Borut Krajnc

V okviru poostrenega nadzora spoštovanja prepovedi gibanja zunaj občin in zbiranja na javnih površinah, so policisti minuli vikend po slovenskih cestah opravili kontrolo pri 3348 voznikih, in pri tem ugotovili 103 kršitve odloka. Od tega so v 69 primerih izrekli opozorilo, so zapisali na spletnih straneh policije.

Ugotovitve o preostalih 34 primerih kršitev so predali Zdravstvenemu inšpektoratu RS, so zapisali v sporočilu za javnost Generalne policijske uprave (GPU). Policija namreč po zakonu o nalezljivih boleznih ni pristojna za izvedbo prekrškovnih postopkov.

Policija v večini primerov nadzora ugotavlja okoliščine gibanja ljudi, pri čemer najpogosteje ugotavljajo, da ljudje spoštujejo omejitve. Pri tem policisti pogosto upoštevajo življenjske zdravorazumske okoliščine ljudi, če slednji pri tem upoštevajo varnostne ukrepe, so način nadzora opisali v sporočilu za javnost. Tiste, ki zaradi malomarnosti ali ignorance kršijo določila odloka, napotijo na naslov stalnega bivališča, so še dodali.

Policisti od pričetka veljavnosti ukrepa 30. marca do minule nedelje izrekli 1366 opozoril, v 1574 primerih pa so predlog odstopili zdravstvenemu inšpektoratu.

Najpogostejši izgovori pri nadzoru so bili povezani z oskrbo starih staršev, obiskom sorodnikov ali prijateljev, popravilom vodovoda pri znancu, delom na vrtu v drugem kraju ali obiskom vnukov, nekateri so navajali, da gredo iskat zaščitna sredstva v svoje podjetje. Policisti ugotavljajo, "da so vozniki zelo iznajdljivi pri opravičevanju razlogov vožnje v času veljave odloka".

Pri poostrenem nadzoru, ki so ga na slovenskem avtocestnem omrežju izvajali od petka do nedelje, je sodelovalo 139 policistov. Pri voznikih, ki so jih ustavili, so ugotovili tudi 38 kršitev cestnoprometnih predpisov, ki niso povezani z začasno prepovedjo gibanja in zbiranja.

STA objavlja tabelo s podatki o številu kontroliranih vozil, sodelujočih policistih, kršitvah odloka, izrečenih opozorilih, predlogih zdravstvenemu inšpektoratu in ugotovljenih kršitvah cestnoprometnih predpisov (CPP) po posameznih policijskih upravah.