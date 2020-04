Kacin: »Po velikonočnih praznikih morda zagon nekaterih gospodarskih panog«

Krizni komunikator vlade je dejal, da se ljudje omejevalnih ukrepov držijo, to potrjuje tudi število novih okužb, ki ne narašča tako strmo kot prejšnji teden

Jelko Kacin med včerajšnjim nagovorom

Vlada pripravlja ukrepe, da bi lahko omogočila zagon nekaterih gospodarskih panog takoj po velikonočnih praznikih, če se bo pozitiven trend glede naraščanja števila obolelih s koronavirusno boleznijo nadaljeval, je povedal uradni govorec vlade Jelko Kacin.

"Delamo na tem, da bi lahko vlada še ta teden proučila ukrepe, ki bi omogočili zagon nekaterih panog gospodarstva, in to že takoj po velikonočnih praznikih, če se bo ta pozitiven trend nadaljeval - če med veliko nočjo ne bo prišlo do prevelikega, ali pa sploh ne, porasta števila bolnikov, ki potrebujejo nego v bolnišnicah, sploh intenzivno nego," je na novinarski konferenci dejal Kacin.

Kateri so ti ukrepi, še ni mogel razkriti, saj usklajevanja še potekajo, potrebna bo tudi seja vlade na to temo. Ko bo vlada o njih odločila, jih bodo predstavili javnosti.

"Resno razmišljamo o tem, da posameznim panogam po korakih omogočamo ponoven zagon, tako kot smo ga omogočili kmetijcem," je včeraj za TV Slovenija dejal gospodarski minister Zdravko Počivalšek, "seveda vedno in povsod na način, da bo zagotovljeno varno delo."

Glede zagotavljanja zaščitne opreme za gospodarstvo je minister dejal, da so za varnost proizvodnje odgovorni delodajalci. Veseli ga dejstvo, da v proizvodnji ni težav z okužbami, "vsaj ni omembe vrednega podatka na tem področju", kar da kaže na to, da so delodajalci proizvodne procese organizirali tako, da so ti v zdravstvenem smislu varni in da so zagotovljena zaščitna sredstva.

Država je morala najprej zagotoviti opremo za zdravstvo, domove za starejše in vse druge službe, ki so nujne, da lahko država deluje, in ni uspela zagotoviti opreme še za gospodarstvo, je dejal minister. So pa zelo optimistični, je dodal, glede domače proizvodnje mask - ta teden bo dobavljenih 680.000 mask za enkratno in večkratno uporabo. "Sedaj se bo začelo delati na tem, da bi država gospodarstvu zagotovila dodatna zaščitna sredstva," je povedal.

Ljudje se sicer omejevalnih ukrepov držijo, to potrjuje tudi število novih okužb, ki ne narašča tako strmo kot prejšnji teden, je dejal Kacin. "Še vedno pa nismo v trendu padanja števila okužb, torej nismo v fazi, ko okužb ne bi bilo. Zato dajmo vsi skupaj potrpeti in vzdržati teh nekaj tednov, da epidemijo skupaj premagamo," je pozval.

Vlada sicer intenzivno usklajuje ukrepe za drugi paket pomoči za blaženje posledic epidemije. Premier Janez Janša tako včeraj na Brdu pri Kranju o ukrepih razpravlja s sindikati, sestala se je tudi skupina pod vodstvom ministra za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Janeza Ciglerja Kralja, poleg tem s sindikati je govora tudi o ukrepih v izobraževanju in na področju sociale, je povedal Kacin. Sklepe razprav bodo predstavili na novinarski konferenci danes ob 11. uri.

