Telefon za psihične stiske v času epidemije koronavirusa

Društvo psihologov Slovenije je v sodelovanju z Nacionalnim inštitutom za javno zdravje (NIJZ) v ponedeljek, 6. aprila vzpostavilo telefon za psihološko podporo prebivalstvu

© www.piqsels.com

Ker se v času epidemije koronavirusa mnogo ljudi sooča z različnimi stiskami, je Društvo psihologov Slovenije je v sodelovanju z Nacionalnim inštitutom za javno zdravje (NIJZ) 6. aprila vzpostavilo telefon za psihološko podporo prebivalstvu na številki 041 443 443. Pomoč bodo nudili izkušeni psihologi in psihoterapevti. Na povabilo k sodelovanju pri nudenju prostovoljne psihosocialne podpore se je do 6. aprila odzvalo več kot 200 strokovnjakov.

Telefon je namenjen krajšim pogovorom za čustveno podporo pri obvladovanju tesnobe, strahu, jeze in drugih čustvenih stanj, podpori obolelim s koronavirusom in njihovim svojcem, podpori ob izgubi bližnjega zaradi te bolezni, podpori pri vzgoji otrok in izvajanju šolskih obveznosti v zdajšnjih okoliščinah, podpori ob soočanju s partnersko krizo v času bivanja v izolaciji in razmisleku o drugih duševnih spremembah, ki jih doživljamo v tem obdobju.

Telefon: 041 443 443

Telefon bo ob delavnikih na voljo od 16. do 24. ure, ob sobotah in nedeljah od 12. do 24. ure. V ostalem času pa so na voljo drugi viri pomoči, ki so zbrani na straneh www.dps.si/seznam-telefonskih-stevilk-za-psihosocialno-pomoc/ in www.nijz.si/sl/strokovnjaki-s-podrocja-dusevnega-zdravja-v-casu-epidemije-koronavirusa-na-voljo-za-brezplacne.

Pri vzpostavitvi telefona je Društvo psihologov sodelovalo s službo za psihološko pomoč pri civilni zaščiti, Slovensko krovno zvezo za psihoterapijo ter z Združenjem zakonskih in družinskih terapevtov in Združenjem psihiatrov pri Slovenskem zdravniškem društvu. Storitev klicnega centra je društvu doniral Telekom Slovenije.