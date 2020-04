Poskus legalizacije poboja medvedov in volkov

Združene nevladne organizacije prosijo EU naj zaustavi poboje slovenskih zveri

© Oksana Briere / Pexels.com

»Medvede in volkove v Sloveniji uporabljajo kot predmet politične in medijske manipulacije ter kot vir zaslužka - lovski turizem, prodaja trofej, mesa, krzna - zato pozivamo evropsko komisijo, da v skladu s svojimi pristojnostmi ukrepa v prid spoštovanju habitatne direktive v Sloveniji ter ohranjanju kakovostnega naravnega okolja za sedanje in prihodnje rodove,« pravijo v združenih 31 nevladnih organizacijah, ki so na Evropsko komisijo in Evropski parlament naslovile poziv naj vendarle zaustavijo pobijanje volkov in medvedov po slovenskih gozdovih.

Ne glede na to, da je bil nedolgo tega s strani prejšnje vlade odobren interventni odstrel kopice zveri (175 medvedov in 11 volkov), ki so bili tudi ekspresno »odvzeti iz narave«, je okoljsko ministrstvo pod novo vlado in novim ministrom Andrejem Vizjakom (SDS) takoj po nastopu oblasti že odredilo nov odstrel. Navkljub prednostnim izzivom zaradi koronavirusa so nemudoma našli čas tudi za to.

Predlagajo nov interventni zakon, ki predvideva poboj še 240 medvedov in 30 volkov. Gre sicer za predlog, ki ga je državni svet sprejel na pobudo državnega svetnika in člana stranke SLS Branka Tomažiča. Najbolj problematičen in strokovno neprimeren pa je predlog, da se odstreli več kot tretjina celotne populacije volkov. Na zavodu za gozdove, so že pred dnevi opozorili, da v pripravo novega interventnega zakona niso bili vključeni. Državni zbor pa ga bo obravnaval po skrajšanem postopku.

Okoljsko ministrstvo pod novo vlado in novim ministrom Andrejem Vizjakom (SDS) je takoj po nastopu oblasti že odredilo nov odstrel. Navkljub prednostnim izzivom zaradi koronavirusa so nemudoma našli čas tudi za to.

Združeni nevladniki evropsko komisijo pozivajo, naj se zavzame za takojšnjo uveljavitev moratorija na odstrel in vlado pozove k spoštovanju številnih evropskih pravnih podlag in tudi sodb, ki jasno določajo dobre prakse sobivanja z zvermi. Odstrel je namreč vedno določen kot skrajni ukrep. Na prvem mestu pa je ustrezna zaščito rejnih živali. Za učinkovito izvajanje ukrepov zaščite na območjih pojavljanja medveda in volka »evropska komisija že od leta 2018 članicam omogoča povrnitev celotnih stroškov zaščite rejnih živali«, opominjajo nevladne organizacije.

A vemo kako »zaščitene« se po Sloveniji pasejo rejne živali. Veliko lažje, kot ukvarjati se s postavitvijo primernih ograj, je odrediti poboj medvedov in volkov. Pa še precej večji užitek za mnoge. Nevladne organizacije tudi zato najvišje evropske inštitucije pozivajo, da začnejo »pogojevati kmetijske in okoljske subvencije iz evropskih skladov z uvajanjem dobrih praks«. Če pa bo dejansko kdo uspel zaščititi nenadzorovane poboje zveri po slovenskih gozdovih, pa bomo izvedeli kmalu, ko bo vlada nanje odprla sezono lova.