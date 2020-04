SDS zamenjala glavnega kriminalista?

Stranki SDS je po naših informacijah uspelo zamenjati še šefa uprave kriminalistične policije, ki je glavni operativno pristojen tudi za primer spornega financiranja Nove24TV

Želje Žana Mahniča so se uresničile ...

Vse kaže, da bo policijska preiskava spornega financiranja Nove24TV iz Madžarske končana, stranki SDS je namreč po naših informacijah uspelo zamenjati še šefa uprave kriminalistične policije, ki je glavni operativno pristojen tudi za ta primer.

Februarja, takoj po odstopu Marjana Šarca, v času oblikovanja nove koalicije pod vodstvom Janeza Janše so v javnost prišle nove informacije o spornem financiranju stranke SDS. 11. februarja je tako policija potrdila, da njihovi kriminalisti vodijo predkazenski postopek "v povezavi s financiranjem nekaterih medijev" - domnevno SDS-ove televizije Nova24TV iz Madžarske. Takoj za tem je SDS zlorabila parlamentarno komisijo za nadzor nad obveščevalnimi službami (KNOVS) in nenapovedano obiskala generalno policijsko upravo, kjer so po izjavah tedanje generalne direktorice Tatjane Bobnar želeli priti tudi do določenih operativnih podatkov.

Vse kaže, da tudi do imen kriminalistov, ki so v okviru preiskave Nove24TV obravnavali posamezne politike iz vrst SDS. Tedaj je prišlo tudi do znane grožnje, ki jo je 18. februarja generalni direktorici policije izrekel poslanec SDS in član komisije KNOVS Žan Mahnič. In sicer, da naj pomisli na svojo prihodnost, če se ne bo podredila njegovim zahtevam. Z izjavo da "slovenska policija ni in ne bo podaljšana roka politike" se je tedaj zanjo postavil tudi direktor uprave kriminalistične policije Boštjan Lindav.

A Mahničeva grožnja se je uresničila. Vlada premierja Janeza Janše je na ustanovni seji razrešila direktorico Tatjano Bobnar in na njeno mesto postavila Antona Travnerja. A Travner, kot v.d. generalnega direktorja policije nima vpogleda v posamezne preiskovalne postopke, ima pa to direktor uprave kriminalistične policije, ki mu je med drugim podrejen tudi šef Nacionalnega preiskovalnega urada (NPU). Šef kriminalistov je odgovoren za posamezne preiskave in mora tudi vedeti za podrobnosti posameznih postopkov, ki jih lahko usmerja.

Boštjan Lindav, ki je doslej vodil kriminaliste, je bil eden najbolj izkušenih. Od leta 2009 je vodil sektor kranjske kriminalistične policije, leta 2015 je postal pomočnik direktorja uprave kriminalistične policije in konec leta 2018 direktor. A vse do sedaj. Po naših informacijah je danes Travner odločil, da Lindava zamenja, in sicer z Vojkom Urbasom.

Kdo je Vojko Urbas?

Urbas je moral po naših informacijah pred nekaj leti zaradi očitanih mu nepravilnosti zapustiti kriminalistično policijo, kjer je bil zadolžen za posebne metode dela. Zadnja leta je bil zaposlen na upravi za informacijsko tehnologijo znotraj ministrstva za notranje zadeve. Ker je Travner kriminaliste zjutraj obvestil, da bo do menjave prišlo 15. aprila, smo na policijo tudi poslali vprašanja s prošnjo, da nam odgovore posredujejo do konca današnjega dne. Odgovorov nismo dobili, Travner pa se je medtem odločil, da Urbasa na nov položaj imenuje že jutri.