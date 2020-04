Požara v občini Grosuplje niso zanetili migranti

Policisti so preverili informacije, da naj bi požar zanetili migranti ...

Na spletnem mestu sistema za poročanje o intervencijah in nesrečah je uprava za reševanje in zaščito najprej navedla, da so bili povzročitelji požara migranti

Uprava za zaščito in reševanje zatrjuje, da javno objavljeno poročilo o dogodku ne bi smelo vsebovati podatkov o vzrokih oziroma morebitnih povzročiteljih.

»Pod vasjo Polica v občini Grosuplje je gorelo v gozdu. Požar so zanetili migranti,« so zapisali v poročilu o dogodku na spletnem mestu sistema za poročanje o intervencijah in nesrečah (SPIN).

Na ljubljanski policijski upravi so za Razkrinkavanje.si potrdili, da je 23. marca na območju Police pri Grosuplju zagorelo podrastje v gozdu, toda vzrok požara še ni znan. Tudi elementov kaznivega dejanja niso ugotovili.

Policisti so preverili informacije, ki so jih prejeli, da naj bi požar zanetili migranti. »To do zdaj ni bilo potrjeno in v okolici takih oseb nismo odkrili,« je zagotovil Tomaževič.

