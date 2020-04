Komisar za medije

Zunanji minister Anže Logar je v Evropo poslal prav posebno pismo o stanju medijev v Sloveniji

Anže Logar, zunanji minister, vidni član SDS, "komisar za medije", ...

© Borut Krajnc

Kritike nedemokratičnega napada vlade Janeza Janše na (njej neljube) medije iz mednarodne javnosti so vedno bolj jasne, odločne in neposredne. Po evropskih novinarskih združenjih je Slovenijo poimensko izpostavila tudi komisarka za človekove pravice Sveta Evrope Dunja Mijatović. In vlada je očitno je nemudoma odgovorila, oziroma bolje rečeno, udarila nazaj. Po podatkih spletnega portala Necenzurirano.si, je to storila z depešo, v kateri govori, da »večina slovenskih medijev izvira iz nekdanjega komunističnega režima«.

Po podatkih portala so dokument pripravili na ministrstvu za zunanje zadeve, ki ga vodi Anže Logar. Vladni argumenti v depeši pa so povsem enaki trditvam, ki jih o slovenskih medijih že vrsto let širi SDS. Gre za, milo rečeno subjektiven pogled ene stranke na medijski prostor, podkrepljen s podpisom celotne vlade.

Spletni portal Necenzurirano.si med drugim piše, da imajo avtorji dokumenta s podpisom slovenske vlade veliko težav z dejstvi. V njem tako navajajo, da so prav zaradi vpliva nekdanjih struktur in blokade pri oglaševanju po oceni vlade v preteklosti propadli vsi poizkusi ustanovitve »novih medijev, ki ne temeljijo na dediščini totalitarne preteklosti«. Kot edini medij vlada omeni le Radio Ognjišče, ne pa recimo številnih medijev, nastalih v času demokratične in samostojne Slovenije, ki imajo danes pomemben tržni delež. Med njimi so tri od štirih najpomembnejših TV postaj (POP TV, Kanal A, Planet TV), tiskani in spletni mediji (Finance, Mag oziroma Reporter, Svet24, Žurnal24), številne radijske postaje ...

V depeši tudi ni omembe finančnih injekcij za medije SDS iz kroga madžarskega predsednika Viktorja Orbana. Depeša niti ne omenja, da več članov upravnega odbora Nova24TV, ki se financira tudi z oglaševalskim denarjem državnih podjetij, zaseda položaje v vrhu vlade.

Seveda je vlada v depeši mirno prezrla tudi čas, ko se je (do danes) dejansko najbolj grobo posegalo v obstoječe medije in sicer čas prve Janševe vlade (2004-2008). Depeša ne omenja političnega prevzema RTV Slovenija in drugih medijev, vladnega trgovanja z mediji (Delo-Mercator), SDS-ovih predvolilnih brezplačnikov ali drugih politično dirigiranih zgodb iz tistega časa.

SDS, pardon, vlada je z odgovorom na očitke o napadu na medije pravzaprav potrdila vse, kar ji očitajo mnogi doma in v Evropi. Depeša namreč (nehote) kar sama od sebe kaže kakšen (medijski) svet si SDS želi – selektiven, neuravnotežen, poln manjkajočih in prirejenih »dejstev«.

