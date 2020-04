Kronologija nekega virusa

V Evropi in v Sloveniji

Petek, 13. marca 2020 – prva seja tretje vlade Janeza Janše ... in poziranje v maskah pred fotografi

© STA

31. januar – prva primera okužbe z virusom v Italiji. Gre za dva kitajska turista v Rimu. Isti dan italijanska vlada ukinile vse lete na Kitajsko, kar je prvi tak ukrep v Evropi. Kitajca sta bila iz bolnice odpuščena 22. oz. 26. februarja.

6. februar – tretji primer okuženega v Italiji (Italijan, ki se je vrnil iz Wuhana), 22. februarja ga izpustijo iz bolnišnice kot ozdravljenega.

14. februar – četrti primer v Lombardiji (Castiglione d'Adda), ki ga napačno diagnosticirajo kot prehlad.

16. februar – zaradi težav z dihanjem četrtega pacienta sprejmejo v bolnico (Codogno) in tudi tam ne posumijo na nov virus. Ker ni obravnavan kot okužen z virusom, pri njegovi obravnavi ne uporabljajo zaščitne opreme. Virus se prenese na osebje bolnišnice, paciente in obiskovalce. Ta 38-letni moški z aktivnim družabnim življenjem je bil več tednov asimptomatski nosilec virusa. Najbrž gre za t.i. nultega pacienta. Njegova žena tri dni kasneje pove, da je bil 21. januarja v stiku s prijateljem, ki se je vrnil iz Kitajske, ki pa je bil na testu negativen. Kasneje so tako pacient, žena in prijatelj na testu pozitivni.

19. februar – odvije se nogometna tekma na stadionu San Siro.

20. februar – trije novi primeri »prehlada«. Kaže, da se je od teh treh virus razširil v Nemčijo.

21. februar – v Italiji imajo 17 novih primerov okužbe, vključno z zdravnikom, ki je prvi pregledal četrtega okuženega (nultega). 21. februar je tudi datum, ki šteje kot prvi potrjen primer lokalno prenesene okužbe v Italiji, za katero se je vedelo, da je virusna.

22. februar – 79 okuženih v Italiji.

23. februar – 152 okuženih v Italiji.

25. februar – Avstrija ima prva dva okužena, Hrvaška enega.

5. marec – Slovenija ima prvega okuženega, Italija 3.850.

To je bil začetek pandemije v Evropi.

Zdaj pa še nekaj domače kronologije:

13. februar – zasebno podjetje s sedežem v Švici, ki ga vodi Kitajec z britanskim državljanstvom, donira Kitajski maske iz svoje slovenske podružnice. Slovenija plača četrtino prevoza.

15. do 23. februar – zimske počitnice (Gorenjska, Goriško Notranjsko - Kraška, Obalno – Kraška, Osrednjeslovenska, Zasavska in del Jugovzhodne regije).

22. februar do 1. marec – zimske počitnice za preostale.

24. februar – MZZ izda obvestilo o koronavirusu v Italiji, v katerem potnikom v Italijo svetujejo, da zaradi spreminjajočih se razmer preverijo stanje ukrepov na ciljni destinaciji.

27. februar – sklep vlade, ki ministru za gospodarstvo naroča nabavo zaščitne opreme (ta pa je ne nabavi).

28. februar – poslanec objavi fotografijo s smučanja.

Janez Janša 28. februarja letos na Twitterju

© Twitter

Bodimo pozorni na datume! Prvi trije evidentirani primeri (31. januar in 6. februar) so bili ljudje, ki so prišli iz Kitajske in hitro ugotovljeni ter izolirani. Od njih se virus ni širil dalje. Šele četrti pacient je bil tisti nulti. In šele 21. februarja je prišlo do zavedanja o epidemiji, ki je kasneje prerasla v pandemijo.

Maske, ki jih je zasebno podjetje z majhno pomočjo vlade doniralo Kitajski, sega v čas, ko nulti pacient v Italiji še niti osebnega zdravnika ni obiskal. Kasneje so bili nekateri spletni in družabni mediji polni zgražanja. Le redki pa so pomislili, da se je tista poteza zelo obrestovala. Skromna donacija je bila pljunek v morje veliki Kitajski, zato pa pomembna gesta pomoči in solidarnosti. Kitajska nam je tisto malenkost že zdavnaj preplačala. Če bi bili sebični, nisem prepričan, da bi ravnala enako.

Med 14. in 21. februarjem se je virus veselo širil po severu Italije, ne da bi kdorkoli karkoli vedel o tem. Nihče v Evropi ni niti sumil, da smo pred epidemijo. Nihče! Tudi pri nas ne. Ne stara vlada, ne bodoča koalicija. Polovica Slovenije je zaključevala zimske počitnice. Tistim, ki so v Italiji veselo smučali, se niti sanjalo ni, da smučajo med koroncami. In so jih nevede pač prinesli tudi v naše kraje.

Največja tekma v zgodovini Atalante, ki jo je obiskalo tudi 2.500 španskih navijačev, se je odvila dva dni, preden so v Italiji ugotovili, da imajo velik problem. Strokovnjaki pa so potrebovali celo več kot mesec dni, da so Game Zero povezali kot enega večjih razlogov za to, da je Bergam postal eden od epicentrov pandemije. Nekateri so jo poimenovali biološka bomba.

Neupravičeno smo pljuvali po donatorjih mask. Neupravičeno smo obsojali tiste, ki so smučali v Italiji. Neupravičeno obsojamo predsednika evropske nogometne zveze. Kdo bo danes na vrsti za neupravičene napade?