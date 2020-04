Bernie Sanders končal predsedniško kampanjo

"Pod do zmage je praktično nemogoča. Če bi verjel, da imamo dosegljivo pot do nominacije, bi zanesljivo nadaljeval s kampanjo, ampak enostavno tega ni."

Bernie Sanders

© Gage Skidmore / WikiCommons

Senator iz Vermonta Bernie Sanders se je odločil, da konča svojo kampanjo za predsednika ZDA, kar je po poročanju Politica sporočil svojim sodelavcem. Sanders je bil uvodoma vodilni kandidat za osvojitev demokratske predsedniške nominacije. Po zmagi Josepha Bidna v Južni Karolini konec februarja je začel izgubljati podporo.

Od takrat naprej je bilo le še vprašanje časa, kdaj se bo samooklicani demokratični socialist iz Vermonta odločil za konec kampanje. Sanders je pomagal premakniti demokratsko stranko bolj na levo glede zdravstva, gospodarskih neenakosti in podnebja, vendar ni uspel prepričati zadostnega števila Američanov.

Njegova volilna baza je ostala trdna in navdušena, vendar veliko dlje od izobraženih mladih belcev ni segla. Sandersove politike so za evropske razmere nekaj povsem običajnega in sredinskega, vendar ZDA niso Evropa.

bviGo6eOYQw

Sanders je leta 2016 z dolgim oklevanjem pred priznanjem poraza proti Hillary Clinton pomagal do zmage sedanjemu republikanskemu predsedniku ZDA Donaldu Trumpu, ker so bili senatorjevi volivci vse do strankarske konvencije v Philadelphii prepričani, da še lahko zmaga in so bili naravnost potrti, ko je priznal poraz in podprl Clintonovo.

"Skupaj smo preobrazili ameriško zavest in premaknili državo naprej v nikoli končanem boju za gospodarsko pravičnost. Kandidat bo podpredsednik Biden, ki sem mu čestital."

Te geste na konvenciji niso pozdravili, ampak so jo izžvižgali, na volilni dan novembra 2016 pa jih je veliko potem užaljeno ostalo doma.

Dejal je, da je nekdanji podpredsednik ZDA zelo dostojen človek, vendar je izraz podpore izpustil in dodal, da bo njegovo ime ostalo na glasovnicah držav, ki še niso imele strankarskih volitev. Tako kot leta 2016 želi torej nabirati delegate za konvencijo, kjer bo skušal stranko potisniti še malce bolj v levo.

WDWjZx_MukM

"Skupaj smo preobrazili ameriško zavest in premaknili državo naprej v nikoli končanem boju za gospodarsko pravičnost. Kandidat bo podpredsednik Biden, ki sem mu čestital," je dejal Sanders in hkrati svojim podpornikom sporočil, naj ostanejo z njim v boju, ki se nadaljuje.

Biden je sporočil, da je s Sandersom govoril. "Ni le vodil kampanje, ampak je ustvaril gibanje, kar je dobro za državo in našo prihodnost. Njegova kampanja se je končala, vendar vem, da se bo njegovo vodstvo nadaljevalo. " je sporočil Biden in Sandersove podpornike pozval, naj se mu pridružijo, ker jih potrebuje.

Sanders je v ospredje postavil idejo o minimalni plači 15 dolarjev na uro, brezplačnemu visokem šolstvu, odpisu študentskih dolgov in splošnemu zdravstvu.

Enako je na svoj način storil tudi Trump, ki je tvitnil, da je Sanders izven igre in dodal, da je senatorka Elizabeth Warren pomagala razdeliti liberalne glasove, ker je ostala dlje v tekmi in s tem pomagala Bidnu, ki je jasna izbira demokratskega vodstva.

"Berniejevi ljudje bi morali priti k republikanski stranki. ZAMENJAJTE," je tvitnil republikanec najbolj levim volivcem v ZDA.

To je Trump, ki si je kot protikandidata bolj želel Sandersa kot Bidna, storil večkrat tudi leta 2016. Ne zaradi tega, da bi se mu Sandersovi podporniki res pridružili, temveč da bi na dan volitev vsaj ostali doma.

KtuhT04Hmzg