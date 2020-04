Opozorilo pred nepreverjenimi testi za samotestiranje

Testi za dokazovanje okužb z novim koronavirusom, ki jih je v zadnjem času mogoče dobiti prek spleta, so lahko nepreverjeni in lahko pokažejo lažno pozitivno reakcijo

© Geralt / Pixabay

Testi za dokazovanje okužb z novim koronavirusom, ki jih je v zadnjem času mogoče dobiti prek spleta, so lahko nepreverjeni in lahko pokažejo lažno pozitivno reakcijo, opozarjajo na Fakulteti za farmacijo Univerze v Ljubljani.

Skupina za spremljanje novosti na področju zdravil in cepiv pri okužbi z novim koronavirusom na tej fakulteti je sporočila, da testiranje prisotnosti virusnega genoma ali prisotnosti specifičnih protiteles v krvi bolnika po preboleli okužbi spada v pristojnost strokovnjakov, ki imajo dostop do potrebnih aparatur oziroma do certificiranih in preverjenih testov.

Testiranje prisotnosti virusnega genoma ali prisotnosti specifičnih protiteles v krvi bolnika po preboleli okužbi spada v pristojnost strokovnjakov, ki imajo dostop do potrebnih aparatur oziroma do certificiranih in preverjenih testov.

Težava različnih spletnih ponudb za samotestiranje na okužbo z novim koronavirusom je namreč njihova premajhna specifičnost, saj test brez certifikatov in rigoroznih preverjanj lahko pokaže lažno pozitivno reakcijo oziroma reagira s protitelesi, ki so nastala zaradi okužb z drugimi nenevarnimi koronavirusi pred časom sars-cov-2. Tako dobi posameznik, ki se samotestira z neustreznim testom, napačno informacijo, da je prebolel okužbo z novim koronavirusom, ki povzroča bolezen covid-19, opozarjajo na fakulteti za farmacijo.

Kot so še pojasnili, testi temeljijo na dveh tehnologijah: začetek okužbe je mogoče dokazati z odvzetjem nosne ali žrelne sluznične tekočine in dokazovanjem prisotnosti virusnega genoma. Druga skupina testov pa temelji na dokazovanju prisotnosti protiteles, ki nastanejo približno 6-13 dni po okužbi z virusom.

Ob opozorilu pred uporabo nepreverjenih testov so v skupini fakultete za farmacijo še zapisali, da razvoj testov sicer intenzivno poteka, saj bodo podatki o tem, kolikšen del populacije je že prebolel bolezen in koliko časa traja imunost, izjemno pomembni pri nadaljnjih ukrepih. Opozarjajo pa, da trenutno še ni podatkov o dolžini zaščite pred novim koronavirusom, ki v splošnem lahko traja nekaj mesecev, leto ali celo več let. Te podatke naj bi predvidoma pridobili v naslednjem letu.