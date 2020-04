»Tega virusa ne morete ustaviti. Je kot cunami.«

Švedski epidemiolog Johan Giesecke o sporni strategiji spoprijemanja z epidemijo

Johan Giesecke

© arhiv Mladine

Na Švedskem te dni po mnenju večine strokovnjakov iz drugih držav poteka nevaren poskus. Drugače od velike večine držav Švedska navkljub širjenju novega koronavirusa v populaciji ni odredila zaprtja šol in ustavitve javnega življenja. Javni promet še deluje, restavracije so še vedno lahko odprte, vrtci in osnovne šole so polni otrok.

V jutrišnji izdaji Mladine objavljamo intervju z dr. Johanom Gieseckejem, enim glavnih snovalcev kontroverzne švedske strategije, zaslužnim profesorjem epidemiologije nalezljivih bolezni na Karolinskem inštitutu v Stockholmu. Od leta 2005 do 2014 je deloval tudi kot glavni znanstvenik Evropskega centra za preprečevanje in nadzor bolezni (ECDC).

Spodaj nekaj izsekov iz intervjuja

»Ljudje niso neumni. Če jim razložite in svetujete, naj se raje čim več zadržujejo doma, bodo to v veliki večini tudi storili. Nobene potrebe ni po sprejemanju izrednih zakonov in angažiranju policije za nadzor.«

»Politiki želijo biti dejavni, želijo pokazati svojo moč, odločnost. Ne zanima jih preveč, ali bodo njihovi ukrepi dejansko učinkoviti, zanima jih, kako jih bo javnost dojela.«

»Kolektivna imunost ni naš cilj, temveč stranski proizvod naše strategije. Morda bomo stanje, ko bo širjenje bolezni v populaciji močno oteženo, dosegli že do poletja. Do takrat se bomo morali spoprijemati s povečanim številom primerov, hkrati pa bomo spoznali, da za večino ljudi bolezen ne pomeni posebne grožnje. Osemdeset odstotkov ljudi sploh ne ve, da so okuženi.«

»Zagotovo se bo okužilo tudi vsaj 70 odstotkov Slovencev, kolikor je potrebno za dosego kolektivne imunosti. Tega virusa ne morete ustaviti. Je kot cunami.«

Na Mladino se lahko naročite na tej spletni povezavi, dostavimo tudi v karanteno! >>