Politizacija virusa

Bo Slovenija izstopila iz Svetovne zdravstvene organizacije?

Janšev poziv na Twitterju

© Twitter

Uspešnost nasvetov, ki so jih ob izbruhu epidemije koronavirusa dajale (domače in mednarodne) svetovalne zdravstvene organizacije, se bo pokazala sčasoma. A nekateri politiki vse vedo že od vsega začetka. Med njimi sta recimo ameriški predsednik Donald Trump in slovenski predsednik vlade Janez Janša, ki sta že od začetka s prstom žugala Svetovni zdravstveni organizaciji (WHO), zdaj pa že pozivata vodilne k odstopu in napovedujeta prenehanje plačevanja članarine.

Prav na Trumpovo nedavno (Twitter) kritiko WHO se je včeraj odzval generalni sekretar WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus in pozval svetovne voditelje, naj prenehajo s politiziranjem pandemije novega koronavirusa: »Fokus vseh političnih strank bi moralo biti reševanje njihovih ljudi. Prosim, ne politizirajte tega virusa.« Šlo je odziv na Trumpovo izjavo, da je WHO spodletelo, da je preveč osredotočen na Kitajsko in da bo kot predsednik ZDA razmislil o prekinitvi financiranja organizacije oziroma plačevanja članarine. Na to se je sicer odzval slovenski premier Janša in na Twitterju dodal, da bi morali vsi razmisliti o prekinitvi financiranja WHO.

Janša se je sicer prek Twitterja odzval tudi na omenjeni poziv WHO politikom naj ne politizirajo pandemije. Generalnemu sekretarju je sporočil sledeče: »Resign! Now.« Oziroma »Odstopi! Takoj.« Istočasno so se prek Twitterja oglasili tudi predstavniki slovenske oblasti, recimo nekdanji gospodarski minister Matej Lahovnik, ki zdaj vodi skupino za pomoč ministrstvom pri pripravi interventnih ukrepov. Takole je zapisal: »Popoln fiasko WHO nas, poleg izgubljenih življenj, zaradi ustavitve ekonomije stane 0,75%-1,5% BDP tedensko, kar znese za SLO cca 2 milijardi mesečno, zato bo odpoved članarine WHO higienski ukrep.«

»Odstopi! Takoj.«



Janez Janša je tako prek Twitterja pozval generalnega sekretarja Svetovne zdravstvene organizacije (WHO), naj odstopi.

Pri tem je ta ista vlada po lastni (politični) presoji pred časom sprejela ukrep omejitve gibanja na lastno občino. Gre za ukrep, ki je vprašljiv iz številnih vidikov, tudi z vidika posledic, ki jih ima (oziroma bo imel) na širjenje virusa. Pretekli vikend je bila recimo v Ljubljani na premnogih javnih rekreacijskih površinah gneča kot že dolgo ne. Ker prebivalci glavnega mesta niso smeli na zrak in sonce izven svoje občine, so to storili pač znotraj nje.

A verjetno glavni problem odnosa vlad ali predsednikov do WHO je v prihodnjih ravnanjih, ki se nakazujejo zdaj še bolj kot doslej. In sicer glede odnosa do mednarodnih strokovnih organizacij in političnih združb nasploh. Ameriški predsednik Trump je v tem pravi pionir. Vsakič, ko mu kaj ne ustreza, zagrozi z zmanjšanjem ali ukinitvijo financiranja ali pa ga tudi res izvede. Določenih mednarodnih organizacij pa sploh ne priznava, recimo Mednarodnega kazenskega sodišča in sicer zato, da ZDA pred tem sodiščem ni potrebno odgovarjati za vojne zločine, ki jih po svetu storijo njeni vojaki.

Bo takšno pot ubrala tudi Slovenija pod aktualno vlado? Bo Slovenija zagrozila z izstopom iz Sveta Evrope, če bo njegova komisarka z človekove pravice še naprej kritizirala vlado zaradi kršitev medijske svobode? Bo prenehala priznavati Evropsko sodišče za človekove pravice, če ji kaka sodba tega sodišča zoper Slovenijo ne bo všeč?

noCDBBUBq8A