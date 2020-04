Navidezna finančna pomoč

Iz megazakona s protikoronskimi ukrepi, ki naj bi zajel vse prizadete, je izključena približno osmina delovno aktivnega prebivalstva

Protest proti ignoriranju zahtev samozaposlenih

© Uroš Abram

Dvoma ni več: skupin ljudi, s katerimi se prvi protikrizni zakon ne ukvarja, ni malo. Mednje sodijo samozaposleni v kulturi, delovno aktivni študenti, ki opravljajo študentsko delo, samozaposleni podjetniki, ki so zaradi starševstva zaposleni za polovični delovni čas, popoldanski s. p.-ji, honorarni delavci, ki imajo sklenjene pogodbe civilnega prava, kot so avtorske in podjemne pogodbe, in drugi.