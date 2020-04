Sekretar in tajnica

V kabinetu predsednika vlade je Žan Mahnič sekretar, njegova partnerica Katja Palčnik pa tajnica

Sekretar Žan Mahnič in njegov šef Janez Janša rada kadrujeta

Po tem, ko je mladi poslanec stranke SDS Žan Mahnič v kabinetu predsednika vlade Janeza Janše prevzel funkcijo državnega sekretarja za nacionalno varnost, mu je zdaj tja sledila tudi njegova partnerka Katja Palčnik, sicer občinska svetnica SDS v Žalcu, ki je pred tem nekaj mesecev opravljala delo referentke v poslanski skupini SDS.

Kot razkrivajo v časniku Večer, bo Palčnikova v kabinetu predsednika vlade poslej opravljala delo tajnice. »Gospa Katja Palčnik je zaposlena na delovnem mestu tajnice funkcionarja. Trenutno opravlja tajniška dela za vodjo kabineta predsednika vlade in tako opravlja vse tiste delovne naloge, ki so predvidene za omenjeno delovno mesto. Kot vam je znano, je gospa Katja Palčnik za čas trajanja aktualnega mandata že opravljala delo referentke v poslanski skupini SDS. Pri svojem delu se je izkazala kot vestna in odgovorna ter zaupanja vredna oseba. Ob tem dodajamo še dodatno pojasnilo, da so v kabinetu ministrov in predsednika vlade posamezniki in posameznice zaposleni na zaupanje za čas trajanja mandata ter da je gospa Palčnik uvrščena v 27. plačilni razred,« so na povpraševanje Večera odgovorili v Janševem kabinetu.

Na notranjem ministrstvu, pod okrilje katerega spada tudi ednini represivni organ, torej policija, pa se ustvarja res sanjska ekipa. Ministru Alešu Hojsu in državnemu sekretarju Francu Kanglerju se je pred časom pridružil še Franc Breznik. Hojs, kot je znano, je sicer direktor televizije Nova24TV, ki je v lasti SDS in je tudi predsednik SDS-ovega alternativnega veteranskega združenja – Združenja za vrednote osamosvojitve. Generalni sekretar tega združenja je sicer nekdanji in aktualni generalni sekretar vlade Božo Predalič. O Francu Kanglerju vemo vse – nekdanji poslanec SLS in mariborski župan, ki je s svojimi ravnanji spodbudil vseslovenske ljudske vstaje in hkrati človek, zaradi katerega je SDS še za časa prejšnje vlade izsilila (politično) parlamentarno preiskovalno komisijo o (politični) odgovornosti tožilstva in sodstva v konkretnih primerih, zaradi katere je bila Slovenija deležna zgražanja iz številnih koncev Evrope. Kangler je tudi član že omenjenega predsedstva veteranskega združenja. Najnovejša pridobitev, Franc Breznik, pa je še en predstavnik trdega jedra SDS, njihov poslanec in, seveda, tudi on je član predsedstva SDS-ovega veteranskega združenja. Ker je Breznik iz mesta poslanca odšel na notranje ministrstvo, je SDS dobil še enega funkcionarja več in sicer novo poslanko, ki je Breznika nadomestila, Nušo Ferenčič.