»Raje vidim, da se na nas jezijo zaradi domnevnega pretiravanja, kot da bi bilo obratno«

Pogovor z infektologinjo dr. Bojano Beović, vrhovno vladno svetovalko za spopad z epidemijo

Dr. Bojana Beović

© Uroš Abram

V okviru ministrstva za zdravje deluje svetovalna skupina, katere člani so glavna strokovna opora pri odločitvah v zvezi z zdravstvenimi vidiki epidemije. Z zamenjavo vlade je vodenje prevzela dr. Bojana Beović, ugledna in izkušena infektologinja, ki si je zaupanje predsednika vlade Janeza Janše pridobila tudi z udejstvovanjem v stranki SDS.

Spodaj objavljamo nekaj izsekov.

O obtoževanju prejšnje vlade in NIJZ zaradi domnevno premalo odločnega ukrepanja:

"Radikalni ukrepi so se sprejemali ravno v času menjave vlade, tako da je pravzaprav težko enim ali drugim pripisati zasluge. Treba se je zavedati, da smo na podlagi razvoja dogodkov pogosto prisiljeni spreminjati stališča in priporočila. In če bodo čez en teden na voljo novi, drugačni podatki, jih bomo pač spet spremenili. Nikakor ne bi mogla generalno reči, da so na NIJZ vse počeli narobe. Vsi smo se sproti učili in prilagajali poglede razvoju dogodkov."

O smiselnosti omejevanja gibanja na občine:

"Če se kdo usede v avto in odpelje skozi nekaj občin na drugo destinacijo, kjer je spet sam, se tveganje za okužbo res ne poveča. A po drugi strani je bilo treba narediti nekaj za okrepitev zavedanja potrebe po preprečevanju združevanja ljudi. Ukrep zapore občin je bil pravzaprav uveden zato, da so ljudje dosledneje začeli spoštovati prejšnje ukrepe."

O vladni vojaški retoriki:

"Tukaj imamo pač opravka z različnimi ljudmi, različnimi osebnostnimi lastnostmi, različnimi pristopi, tako kot sicer v življenju. Nekateri so bolj strogi in odrezavi, drugi smo bolj naklonjeni umirjenim razlagam. Ne bi rekla, da gre za kakršnokoli zlonamernost, gre bolj za odraz osebnostnih karakteristik posameznikov."

O dolgoročnejši strategiji:

"Idealno bi bilo, če bi lahko nadzorovano prekužili mlado populacijo in s tem onemogočili širše kroženje virusa. Je pa širjenje okužbe zelo težko generacijsko zamejiti, prav tako pa bi ceno za tak pristop plačali tudi nekateri mlajši, katerih organizmi so dovzetnejši za hujši potek okužbe. Tveganje je v tem trenutku za kaj takega preveliko. Res pa je, da bo dolgoročno, dokler še ne bo na voljo cepiva, treba ubrati prav to taktiko."

O možnosti odprtja vrtov gostinskih lokalov:

"Kot državljanki bi se mi to zdelo smiselno. Lokali, ki imajo mize na prostem in mize postavijo dovolj narazen, bi verjetno lahko obratovali. Za notranjost lokalov pa bo morda dolgoročno smiselno omejiti število ljudi, ki so lahko hkrati v prostoru."