Zaporniške zapestnice za državljane v karanteni tudi v Sloveniji?

Bolj resno kot ljudje jemljejo omejitve gibanja, večja represija se jim obeta

Karantenske zapestnice za nadzor državljanov so v Hongkongu že realnost

V kabinetu predsednika vlade ves čas dobivajo nove ideje kako se spopadati z epidemijo koronavirusa. Nekatere so pričakovano zdravstvene narave, druge malo manj. Recimo ideja o aplikaciji za pametne telefone, ki bi ljudem kazala, kako blizu oziroma daleč so od okuženih oseb in pa elektronske zapestnice, ki bi državi sporočale lokacijo ljudi, ki so iz takega ali drugačne razloga nameščene v karanteno. Ja, take zapestnice, ki jih v ZDA in v nekaterih drugih državah uporabljajo za nadzor nad pogojno izpuščenimi kaznjenci in tistimi, ki so v hišnem priporu. Ne, ne gre za zapestnico, ki si jo lahko snamete – natakne in sname jo lahko le oblast.

Pri sprejemanju omenjenih (zdravstvenih) ukrepov se, pričakovano, največji pritisk vrši na zdravstvenega ministra Tomaža Gantarja in pravosodno ministrico Lilijano Kozlovič. Na slednjo seveda zato, ker gre za grobe posege v človekove pravice. In po naših informacijah tako minister kot ministrica nikakor nista naklonjena uvedbi elektronskih zapestnic. Za začetek že zato ne, ker gre za očitno nepotreben in nesorazmeren ukrep, saj doslej v Sloveniji, po znanih informacijah, ni bilo nikakršnih težav z nespoštovanjem pravil karantene s strani ljudi, ki so bili vanjo nameščeni. Pravzaprav ni bilo niti enega primera nespoštovanja karantene.

Vsi ti ukrepi, ko bi bili enkrat uveljavljeni (seveda izključno za potrebe epidemije), bi potem ostali v veljavi za »podobne« razmere ali pa bi se ponovno uvajali po potrebi. Zgodovina uči, da je uvedba represivnih ukrepov in posegov v človekove pravice po navadi nekaj dokaj preprostega, koraki nazaj, zmanjševanje represije, pa dolgotrajen in negotov, praktično nemogoč proces.

