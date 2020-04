Tudi ta vikend poostren nadzor prepovedi gibanja in zbiranja

Policija v večini primerov nadzora ugotavlja okoliščine gibanja ljudi, pri čemer se najpogosteje izkaže, da ljudje omejitve spoštujejo

Ustavljanje voznikov prejšnji konec tedna na avtocestnem odseku

© Borut Krajnc

Policisti bodo tudi v tem prazničnem vikendu poostreno nadzirali spoštovanje prepovedi gibanja zunaj občin in zbiranja na javnih površinah, ki velja zaradi epidemije covida-19. Minuli vikend so na slovenskih cestah opravili kontrolo pri 3348 voznikih in pri tem ugotovili 103 kršitve odloka.

Kot so pojasnili na Generalni policijski upravi (GPU), so v 69 primerih ugotovljenih kršitev odloka izrekli opozorilo, ugotovitve o preostalih 34 primerih pa so predali Zdravstvenemu inšpektoratu RS. Policija namreč po zakonu o nalezljivih boleznih ni pristojna za izvedbo prekrškovnih postopkov.

Policija v večini primerov nadzora ugotavlja okoliščine gibanja ljudi, pri čemer se najpogosteje izkaže, da ljudje omejitve spoštujejo. Pri tem policisti pogosto upoštevajo življenjske zdravorazumske okoliščine ljudi, če slednji pri tem upoštevajo varnostne ukrepe, so način nadzora opisali v sporočilu za javnost. Tiste, ki zaradi malomarnosti ali ignorance kršijo določila odloka, napotijo na naslov stalnega bivališča, so še dodali.

Minuli vikend so na slovenskih cestah opravili kontrolo pri 3348 voznikih in pri tem ugotovili 103 kršitve odloka.

Najpogostejši izgovori pri nadzoru so bili povezani z oskrbo starih staršev, obiskom sorodnikov ali prijateljev, popravilom vodovoda pri znancu, delom na vrtu v drugem kraju ali obiskom vnukov, nekateri so navajali, da gredo iskat zaščitna sredstva v svoje podjetje. Policisti ugotavljajo, "da so vozniki zelo iznajdljivi pri opravičevanju razlogov vožnje v času veljave odloka".

Ukrepi v omenjenem odloku, ki od 30. marca prepovedujejo gibanje prebivalstva zunaj občine stalnega ali začasnega prebivališča, so sicer le del obsežnih ukrepov, ki jih je vlada sprejela, da bi zajezila širjenje novega koronavirusa. Medtem ko pristojni napovedujejo omilitev nekaterih ukrepov v prihodnjih dneh, pa sprostitev omejitev gibanja zunaj občine prebivališča in druženja na javnih mestih za zdaj še ni predvidena.

Z novim interventnim zakonom prihajajo višje kazni

Zdravstveni inšpektorat pa je včeraj sporočil, da je doslej obravnaval približno 900 kršitev odlokov vlade in odredb ministra za zdravje, povezanih z epidemijo covida-19, izrekel pa tudi 128 glob v vrednosti 9000 evrov. Sodelujejo tudi s policijo, od katere so prejeli 1500 predlogov za uvedbo prekrškovnega postopka, ki so že v teku.

Kot so pojasnili za STA, je zdravstveni inšpektorat v času, ko je razglašena epidemija, edini pristojen za nadzor nad vsemi odloki vlade in odredbami ministra za zdravje, ki so bili izdani na podlagi zakona o nalezljivih boleznih zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije covida-19.

V tem času inšpektorat organizira stalna 24-urna dežurstva vse dni v tednu, večina inšpektorjev pa je aktivna na terenu.

Zakon o nalezljivih boleznih predvideva globe za pravne osebe od 417,29 do 41.729,22 evra, za fizično osebo oziroma posameznika pa od 41,73 do 417,29 evra.

Pojasnili so, da prioritetno obravnavajo vse prijave suma kršitve odlokov. Izvedli so več kot 1600 pregledov na terenu in izrekli tudi več kot 70 ukrepov prepovedi prodaje oziroma ponudbe storitev.

Od 128 glob, ki so jih izrekli do zdaj, je najvišjo v višini 417,29 evra, in sicer v devetih primerih. Skupni znesek izrečenih glob pa znaša nekaj več kot 9000 evrov.

Zakon o nalezljivih boleznih predvideva globe za pravne osebe od 417,29 do 41.729,22 evra, za fizično osebo oziroma posameznika pa od 41,73 do 417,29 evra. Z uveljavitvijo interventnega zakona, ki ga je državni zbor potrdil prejšnji teden, bodo predpisane višje globe, in sicer od 4000 do 100.000 evrov za pravno osebo in od 400 do 4000 evrov za posameznika, so še pojasnili na inšpektoratu.