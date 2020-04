Starejši od 65 let v trgovino z osebnim dokumentom

Vlada pravi, da želi na ta način dodatno zaščititi to skupino in jo zato ločiti od ostalih potrošnikov

Potrošniki, starejši od 65 let, bodo morali od danes dalje ob vhodu v trgovino svojo starost dokazovati z osebno izkaznico ali drugo ustrezno listino. Veljati je namreč začel dopolnjeni vladni odlok, po katerem smejo med 8. in 10. uro ter zadnjo uro odprtja trgovin nakupovati samo ranljive skupine.

V odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Sloveniji je vlada dodala sklep, da lahko nakup v prodajalnah z živili v času od 8. do 10. ure ter zadnjo uro obratovalnega časa opravijo izključno ranljive skupine, torej invalidi, starejši od 65 let in nosečnice. Starejši lahko opravijo nakup samo v tem času.

"Potrošnik, starejši od 65 let, izkazuje svojo starost z javno listino, s katero se dokazuje istovetnost oseb," so po četrtkovi dopisni seji vlade sporočili iz vladnega urada za komuniciranje. Vlada pravi, da želi na ta način dodatno zaščititi to skupino in jo zato ločiti od ostalih potrošnikov.